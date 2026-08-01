León.- Un bisonte americano (Bison bison) murió tras enfrentarse con otro macho de su misma especie en el Parque Zoológico de León, a cinco días de que una jirafa reticulada falleciera en el lugar.

El viernes, la administración del zoológico informó que el bisonte presentaba lesiones a causa del enfrentamiento.

El mamífero recibió atención veterinaria inmediata y permaneció bajo observación médica intensiva.

“Pese a los esfuerzos del equipo especializado, su evolución clínica fue desfavorable, al presentar una lesión irreversible que le impedía incorporarse y comprometía gravemente su bienestar”, aseveró el zoológico en un comunicado.

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Explicó que después de una valoración médica integral y con fundamento en criterios científicos, éticos y de bienestar animal, se determinó aplicar la eutanasia "humanitaria" para evitar prolongar su sufrimiento.

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Detalló que el reporte preliminar de la necropsia identificó una fractura en vértebras lumbares con fragmentos óseos libres, lo que ocasionó la pérdida total de movilidad de sus extremidades.

Además de una fractura en la séptima costilla derecha, lesiones compatibles con el traumatismo derivado de la interacción con el otro ejemplar.

El parque dijo que esos resultados serán complementados con análisis de laboratorio para integrar el diagnóstico definitivo.

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El domingo pasado, una jirafa reticulada (Giraffa reticulata) murió por accidente en el Parque Zoológico de León (Zoo).

La jirafa y ahora el bisonte se suman a la lista de especies que han perdido la vida en condiciones dolorosas, en la que figuran 24 borregos atacados por perros ferales y una avestruz devorada por leones.