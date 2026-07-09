Las emociones del Mundial 2026 están llegando a su punto más alto y no hay mejor forma de disfrutar las semifinales y la gran final que con una pantalla de alta definición.

Si estás pensando en renovar tu televisión antes de los partidos decisivos, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar: la Hisense Smart TV 4K de 43 pulgadas, disponible en tan solo $4,299.00.

Con resolución Ultra HD, acceso a tus plataformas favoritas y funciones inteligentes, esta pantalla promete llevar la experiencia futbolera al siguiente nivel sin que tengas que gastar de más.

¿Por qué vale la pena comprar la Hisense Smart TV 4K de 43 pulgadas?

Esta televisión está diseñada para quienes buscan una excelente relación entre precio y prestaciones. Entre sus principales características destacan:

Pantalla de 43 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles).

Compatible con HDR, que mejora el contraste y la intensidad de los colores.

Sistema Smart TV para acceder a aplicaciones como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+.

Conectividad mediante Wi-Fi y Bluetooth.

Puertos HDMI y USB para conectar consolas de videojuegos, barras de sonido y otros dispositivos.

Diseño de biseles delgados que brinda una experiencia más inmersiva.

Disfruta cada gol con mayor realismo

Las finales de la Copa del Mundo reúnen a millones de aficionados frente al televisor. Gracias a su resolución 4K, la Hisense ofrece imágenes más definidas, colores vibrantes y un mayor nivel de detalle para apreciar cada jugada, desde los pases precisos hasta las celebraciones en las tribunas.

Además, su tamaño de 43 pulgadas resulta ideal para salas, recámaras o departamentos, ofreciendo una experiencia envolvente sin ocupar demasiado espacio.

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Una vez concluya la Copa del Mundo, esta Smart TV seguirá siendo una excelente compañera para disfrutar películas, series, videojuegos y eventos deportivos durante todo el año.

Su plataforma inteligente permite acceder rápidamente a las aplicaciones de streaming más populares, mientras que sus múltiples conexiones facilitan integrar otros dispositivos al centro de entretenimiento de tu hogar.