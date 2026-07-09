A casi tres meses de su muerte, salió a la luz una nota que Darrell Sheets, conocido por su participación en el programa “¿Quién da más?”, dejó escrita antes de fallecer, en la que habló del acoso que aseguraba sufrir en Facebook.

De acuerdo con un informe policial de Lake Havasu City, Arizona, obtenido por “Page Six”, el escrito fue localizado por detectives dentro de un contenedor guardado en un armario. En él, Sheets habría expresado su molestia por la situación que atravesaba en redes sociales: “Ya no podía soportar más el acoso de Facebook, que te jodan (censurado)”.

El documento también fue descrito por las autoridades con una escritura temblorosa.

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Sheets fue encontrado sin vida el 22 de abril a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

Después de darse a conocer la noticia, la personalidad televisiva René Nezhoda, quien dentro del programa “¿Quién da más?” mantenía una rivalidad frente a cámaras con Darrell, aseguró en redes sociales que el coleccionista había sido víctima de hostigamiento.

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“Nadie debería insultar ni hacer bullying en internet porque no sabemos los demonios con los que carga cada persona, ya sea una niña en la escuela o una celebridad”, comentó.

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Nezhoda también explicó que, aunque en televisión aparentaban tener una relación difícil, fuera de cámaras existía una relación cercana e incluso sus familias llegaron a conocerse.

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“La gente cree que por vernos en televisión nos conoce y puede juzgarnos, pero no tienen idea de quiénes somos ni de lo que vivimos fuera de cámaras”, señaló.

En su momento, la policía de Arizona informó a TMZ que tenía conocimiento de las acusaciones de presunto ciberacoso y que estas formaban parte de la investigación.

¿Cómo fueron las últimas horas de Darrell Sheets?

El informe policial también detalló que la novia de Sheets, cuya identidad no fue revelada, relató que el famoso se levantó tarde después de pasar la noche sin poder dormir.

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De acuerdo con su testimonio, lo encontró en la puerta de su oficina y le pidió que regresara a la cama. Poco después, escuchó un disparo.

El documento señala además que, en sus últimos días, Sheets habría tenido conflictos familiares, incluido un enfrentamiento con su hijo Brandon y una discusión con su madre, situaciones que presuntamente contribuyeron a que se sintiera triste.

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Asimismo, se indicó que Darrell padecía privación crónica del sueño y que había estado experimentando mucho estrés.