Tras la solicitud de representantes legales y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pueda reincorporarse a las investigaciones —particularmente dos de sus integrantes más reconocidos, Carlos Beristáin y Ángela Buitrago—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está dispuesto a dialogar con ellos e incluso recurrir a nuevos expertos internacionales, incluidos especialistas de Naciones Unidas, para fortalecer la búsqueda de la verdad y la justicia.

“Algunos padres y madres han estado insistiendo en que algunas de las personas que participaron en el GIEI puedan nuevamente ser incorporadas como parte de la investigación”, señaló la mandataria.

Recordó que en ocasiones anteriores estos expertos plantearon condiciones que, desde la perspectiva del gobierno, presentaban limitaciones, pero ahora se reabrirá el diálogo.

Lee también Familiares de los 43 de Ayotzinapa piden a Sheinbaum regreso del GIEI; cuestionan papel de Gertz Manero en la FGR

Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina desde Palacio Nacional este 28 de noviembre (28/11/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, será el encargado de comunicarse con dos exintegrantes del GIEI para conocer si están interesados en regresar y bajo qué condiciones.

“Quedamos en que Arturo Medina se comunicaría con ellos para ver en qué condiciones, si es que les interesa regresar a participar en la investigación”, explicó.

Avances en el caso de los 43 de Ayotzinapa

La presidenta destacó que, paralelamente, la Fiscalía está realizando una línea de investigación basada en el análisis masivo de llamadas telefónicas realizadas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual ha derivado en más de 10 detenciones recientes, algunas de ellas de alto impacto.

Lee también Sheinbaum: elección del nuevo fiscal corresponde al Senado; califica a Godoy como "una mujer extraordinaria y honesta"

“Ha habido detenciones recientes muy importantes relacionadas con el caso Ayotzinapa… derivadas de un trabajo muy exhaustivo que está haciendo el fiscal de investigación científica respecto a llamadas telefónicas de esa noche”, afirmó.

Explicó que, aunque en el pasado existieron esfuerzos aislados —como los realizados por el Centro Geo—, esta herramienta de análisis no había sido usada de manera sistemática por la Fiscalía General.

Ahora se trabaja con cientos de miles de registros telefónicos para identificar vínculos, rutas y relaciones entre personas previamente detenidas y nuevos sospechosos.

Lee también Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acuden a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional en la Ciudad de México, el martes 27 de mayo de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Las detenciones se harán públicas “en su momento”, una vez que llegue el nuevo titular de la FGR para no entorpecer la investigación, aseguró.

Sheinbaum reconoció que los progresos no son aún los que se desearían, pero aseguró que existen avances adicionales a los que ya se conocían, derivados tanto del análisis de carpetas y declaraciones previas como de nuevas líneas de investigación.

“No como quisiéramos para llegar a la verdad y a la justicia, pero hay avances adicionales…”, dijo.

Lee también Delincuencia organizada también realiza inteligencia, dice funcionario de Jalisco tras desaparición de agentes federales

La presidenta informó que también existen conversaciones con Naciones Unidas para evaluar la incorporación de otros expertos internacionales en materia de desaparición, investigación científica y derechos humanos, siempre con la anuencia de las madres y padres de los 43 estudiantes.

Además, señaló que se han identificado nuevos lugares de búsqueda, cuya información se ha compartido directamente con las familias.

"Vamos avanzando y espero que podamos llegar pronto a la verdad y la justicia”, aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr