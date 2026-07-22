Hace unos días la Selección Argentina perdió la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España y al final del partido, se vieron imágenes lamentables de algunos jugadores e integrantes del cuerpo técnico albiceleste agrediendo a futbolistas españoles.

Primero fue el zaguero Nahuel Molina quien golpeó a Rodri, luego el mediocampista Leandro Paredes quien encaró a Aymeric Laporte y empujó a Gavi, y finalmente, el auxiliar técnico Roberto Ayala, que golpeó a Dani Olmo, antes de que se lleve a cabo la entrega de medallas.

Lee también Ronaldo aplaude la victoria de España sobre Argentina: "Fue una auténtica paliza"

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, y una gran cantidad de usuarios reprobaron la actitud de los jugadores argentinos, acusándolos de ser malos perdedores.

El video de Ayala golpeando a Olmo llamó poderosamente la atención, ya que los integrantes del cuerpo técnico suelen ser quienes entran al campo de juego a separar los conatos de bronca. De hecho, en una primera instancia lo hizo, después reaccionó de forma violenta.

Este miércoles, Ayala habló para un programa de radio y explicó lo sucedido.

[Publicidad]

Lee también Inter Miami es investigado por la MLS tras el fichaje de Casemiro por presunta negociación indebida

En una entrevista con Esports Migdia en Valencia Capital Radio, Ayala mencionó que “obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”.

Además, señaló que no lo golpeó, sino que lo empujó, y explicó que “fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

[Publicidad]