Pachuca.– El director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova), Francisco Patiño Cardona, denunció un posible fraude por alrededor de 21 millones de pesos, derivado de presuntas irregularidades en dos contratos celebrados durante la administración anterior para el proyecto denominado “Planta Piloto CGMP para la Producción de Vacunas y Medicamentos Biotecnológicos”.

De acuerdo con el funcionario, durante la pasada administración se suscribieron dos contratos. El primero, identificado con el oficio Citnova/DICT/055/2021, correspondió al proyecto ejecutivo arquitectónico y de ingenierías, con un costo de 14 millones de pesos. El segundo, con el oficio Citnova/DICT/054/2021, fue para la elaboración del plan maestro, por un monto de 7 millones de pesos.

Con ambos contratos, explicó, se pretendía desarrollar un proyecto estratégico orientado a incrementar la capacidad científica y tecnológica de la entidad.

Patiño Cardona señaló que, de acuerdo con la documentación oficial, ambos contratos concluyeron de manera satisfactoria y se autorizó el pago correspondiente. Incluso, existen oficios dirigidos a la entonces Secretaría de Finanzas Públicas en los que se hace constar que los servicios fueron prestados y que la documentación técnica quedaba bajo resguardo de la Dirección General del organismo.

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Sin embargo, al buscar dichos documentos, se detectó que los entregables no fueron incorporados al proceso formal de entrega-recepción realizado en septiembre de 2022, ni aparecen registrados en los inventarios documentales institucionales.

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Agregó que tampoco fue localizada la documentación técnica, pese a que existen documentos oficiales firmados por el entonces titular del organismo en los que se acredita que los trabajos fueron recibidos a entera satisfacción.

Ante esta situación, informó que presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control para que investigue estos hechos por la posible pérdida o desaparición de patrimonio documental. El expediente quedó registrado con el número OIC/CITNOVA/E-005/2026.

El director de Citnova precisó que la denuncia no constituye una determinación anticipada de responsabilidades, ya que corresponderá a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido. No obstante, señaló que el procedimiento fue iniciado desde el 30 de abril y, hasta el momento, el Órgano Interno de Control no ha agilizado las investigaciones.

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