Después de haber sido avalados por la Cámara de Diputados, Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga rindieron protesta como nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

De entre casi 400 aspirantes a dicho cargo, el cual ejercerán al 21 de abril de 2035, Chávez López, Cruz Gracía y Gómez Puga reemplazarán a Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera. A continuación, EL UNIVERSAL presenta los perfiles de cada uno de ellos.

Arturo Manuel Chávez López

De acuerdo con la página del Instituto Nacional Electoral, Arturo Chávez es maestro en sociología política y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Dirigió la Unidad de Políticas Transversales en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), donde coordinó la Red Ecos Nacional, la cual incluye iniciativas conjuntas destinadas a atender y buscar soluciones a prioridades locales, estatales, nacionales e internacionales.

El 1 de octubre de 2025, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le tomó protesta como nuevo titular de Talleres Gráficos de México. La última acción que encabezó fue el arranque de la impresión de 5 millones 258 mil 709 boletas para la elección de Consejerías de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo 2026-2027.

Blanca Yassahara Cruz García

Blanca Cruz García es licenciada, con especialización en amparo y derecho constitucional, y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). El 3 de noviembre de 2022, tomó protesta como consejera presidenta del Instituto Electoral de Estado de Puebla (IEEP).

Cuenta con una experiencia de más 10 años dentro del INE, donde participó en la actualización del sistema de información electoral, coordinación de la instalación y del funcionamiento del Consejo Distrital, y la preparación y ejecución del Proceso Electoral Federal.

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Frida Denisse Gómez Puga

Frida Gómez es licenciada en derecho por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y actualmente cursa una maestría de finanzas y administración. Comenzó su carrera en el Poder Judicial de Nuevo León como escribiente y proyectista de sentencias.

De 2012 a 2015, fungió como consejera electoral del Organismo Público Local Electoral de Tamaulipas. En 2021, se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta, y subsecretaria general del Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Su último puesto fue como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, que presidió desde noviembre de 2025. Estableció normas de control interno, comprobó la aplicación de recursos públicos y evaluó el cumplimiento de metas administrativas.

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