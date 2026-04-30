La Secretaría de las Mujeres puso en marcha la estrategia "Niñas y Adolescentes Libres y Seguras" para combatir el embarazo infantil y adolescente, con un despliegue inicial en municipios de Guerrero, Chiapas y Coahuila, como parte de una intervención que abarcará 50 municipios prioritarios en 19 entidades del país.

La iniciativa, implementada en coordinación con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), busca atender zonas con altos índices de embarazo en niñas y adolescentes, violencia sexual, uniones tempranas y rezago social, mediante acciones territoriales que se desarrollarán en dos etapas y que posteriormente se ampliarán a 44 localidades adicionales.

Al respecto, la directora general de Derechos y Dignificación de las Mujeres, Alina Herrera Fuentes, señaló que el embarazo en niñas y adolescentes debe abordarse como un problema estructural que involucra a múltiples actores, por lo que es indispensable la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar su prevención y atención.

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La estrategia contempla nueve tipos de intervención que incluyen trabajo comunitario, visitas casa por casa, participación de personal docente y de salud, así como acciones en espacios públicos y en los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), con el objetivo de involucrar a familias, autoridades y comunidades en la protección de niñas y adolescentes.

Para su ejecución se utilizan recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), que permiten la contratación de promotoras y brigadistas encargadas de realizar labores informativas y de sensibilización, así como la detección oportuna de riesgos.

Además del despliegue territorial, la estrategia busca generar un cambio cultural para erradicar la normalización de las uniones tempranas, bajo el principio de que ninguna práctica puede estar por encima de los derechos y la dignidad de niñas y adolescentes.

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