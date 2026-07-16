Se aproxima el fin de semana, ¿y todavía no tienes pensado qué hacer? Hay un montón de opciones cerca de la CDMX, y en Destinos te compartimos 5 de ellas.

Video mapping en el Salón de la Fama del Futbol

El único Salón de la Fama del Futbol aprobado por la FIFA se encuentra en Pachuca, Hidalgo (a 2 horas de CDMX), y en este último fin de semana del Mundial 2026, puedes observar cómo su estructura en forma de balón se transforma en el lienzo para un video mapping.

Foto: Sectur Hidalgo

Entra por el Parque Cultural Hidalguense, admira su inmenso pisal con mosaicos.

Después, el video mapping te muestra elementos característicos de Hidalgo, como la tradición minera y la llegada del futbol a México.

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Disponible el domingo 19 a las 7:30 p.m.

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La entrada es gratuita.

Temporada de chile en nogada en Puebla

La temporada de chiles en nogada ya comenzó, así que te proponemos una ida exprés a la ciudad de Puebla, a 2 horas de CDMX.

Hay muchas opciones en esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque destacan un par de restaurantes de tradición: el Mural de los Poblanos en el centro histórico y la Casa de los Muñecos con dos sucursales: también en el centro histórico y en el CCU.

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Foto: Mural de los Poblanos

El Mural de los Poblanos abre de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y la Casa de los Muñecos de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

IG: @muraldelospoblanos y @casamunecos

Ruta del Pulque en Tlaxcala

Ahora que es verano, es un buen momento para visitar Nanacamilpa, a menos de 2 horas de CDMX, y su santuario de las luciérnagas, aunque también hay otras actividades que no te puedes perder.

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Para este fin de semana, te proponemos recorrer la Ruta del Pulque del centro ecoturístico El Encanto de la Luciérnaga.

Foto: El Encanto de la Luciérnaga

Este recorrido por las plantaciones de maguey, muestra la extracción de aguamiel y explica el proceso de elaboración de pulque. Por supuesto, hay degustaciones.

Disponible el sábado 18 y domingo 19 a partir de las 12:00 p.m.

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Tiene un costo de $200 pesos por persona.

Teléfono: (748) 100 8313.

Balneario Los Manantiales en Morelos

¿Ganas de un chapuzón? Lánzate a la Sierra de Huautla, a 2 horas y media de CDMX, en el estado de Morelos, donde está el balneario Los Manantiales, un destino rústico con exuberante vegetación en un paisaje de montaña.

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En este prístino entorno, puedes nadar en varias albercas con agua de manantial, observar pequeñas cascadas, descansar en sus palapas y comer algo en su restaurante.

Fotos: Balneario Los Manantiales

Abrirá el fin de semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada general tiene un costo de $170 por persona, $140 para niños de 3 a 11 años y adultos mayores.

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Sitio web: losmanantiales.com.mx

Parapente en Valle de Bravo

El pueblo mágico de Valle de Bravo, a 2 horas y 15 minutos de CDMX, es uno de los mejores destinos del país para hacer parapente, así que este fin de semana es ideal para quien busca volar como un pájaro.

La agencia Alas del Hombre ofrece esta experiencia en modalidad tándem, así que no necesitas experiencia previa.

Foto: Alas del Hombre

Inicia con el lanzamiento desde lo alto de una montaña y después sobrevuela el pueblito, el bosque y la presa durante aproximadamente 30 minutos.

Disponible el fin de semana a las 8:30 a.m., 11:00 a.m., 12:30 p.m., 2:00 p.m., 3:30 p.m. y 4:30 p.m.

Tiene un costo de $1,980 pesos por persona.

Sitio web: alas.com.mx/index.php

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