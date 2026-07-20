La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ha llegado a su fin, luego de 39 días de actividad.

Esta edición del Mudial comenzó el jueves 11 de junio con el partido inaugural, entre México y Sudáfrica, y finalizó con la final que disputaron España y Argentina el domingo 19 de de julio.

En el estadio Nueva York/Nueva Jersey, La Roja venció (1-0) a La Albiceleste y se consagró campeona del mundo.

Gracias a la solitaria anotación de Ferran Torres, los españoles bordaron la segunda estrella en su escudo, luego de la primera que obtuvieron en Sudáfrica 2010.

Después de 120 intensos minutos, el equipo de Luis de la Fuente logró adjudicarse el triunfo de manera más que merecida.

Con un futbo excepcional, España se quedó con el trofeo del Mundial y demostró por qué lleva siendo la mejor selección en los últimos años.

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Después del partido, se entregaron los premios a los mejores futbolistas de Norteamérica 2026.

Rodrigo Hernández se quedó con el Balón de Oro, Pau Cubarsí fue nombrado el mejor jugador joven y Unai Simón ganó el Guante de Oro; ellos por parte de la actual monarca del futbol mundial.

Mientra que Kylian Mbappé conquistó la Bota de Oro, gracias a las 10 anotaciones que consiguió con Francia.

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Sin embargo, Donatello no recibió su galardón debido a que no estaba presente en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Además de estos jugadores que recibieron un premio para destacar sus actuaciones, hay otros que tuvieron ese privilegio, pero que también ofrecieron grandes actuaciones a lo largo de la Copa del Mundo.

¿Quiénes fueron los 10 mejores futbolistas del Mundial 2026?

Cabe mencionar que los jugadores no están acomodados en un orden en específico.

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Rodrigo Hernández | España

El volante españo recordó a su versión que lo llevó a ganar el Balón de Oro 2024. Fue el encargado de dar equilibrio, tanto en ataque como en defensa.

Unai Simón | España

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El portero español sólo recibió una anotación en los ocho partidos que disputó La Roja y mantuvo la valla invicta en siete juegos.

Pau Cubarsí | España

El defensa central español demostró solidez y carácter en la zaga, a pesar de sólo tener 19 años.

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Dani Olmo | España

Logró ganarse la titularidad en el Mundial y fue el que encabezaba el ataque de La Roja asociándose de gran manera con los atacantes.

Kylian Mbappé | Francia

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El extremo francés marcó en 10 ocasiones y otorgó cuatro asistencias, con lo que se convirtió en el jugador con más aportaciones de gol (14) en la Copa del Mundo.

Michael Olise | Francia

El extremo francés fue el futbolista que más asistencias aportó (siete) en el torneo.

Harry Kane | Inglaterra

El centrodelantero inglés anotó seis goles y se ubicó en la cuarta posición de la tabla de máximos romperredes.

Jude Bellingham | Inglaterra

El volante inglés consiguió una anotación más (siete) que su compatriota y se convirtió en el jugador de Inglaterra que más goles anotó en una sola edición de la Copa del Mundo.

Lionel Messi | Argentina

La Pulga logró marcar en ocho ocasiones y otorgó cuatro pases para gol en los ocho partidos que disputó. Sólo quedó por detrás de Kylian Mbappé como el futbolitas con más aportaciones de gol.

Erling Haaland | Noruega

El centrodelantero noruego marcó siete tantos y subió al podio, en el tercer lugar, de los máximos anotadores.