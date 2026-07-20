Monterrey, Nuevo León. - La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación luego del hallazgo del cuerpo de un hombre al interior del Motel Nueva Castilla, ubicado sobre la Carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada de este domingo, alrededor de la 1:15 horas, cuando elementos de la Policía de Escobedo acudieron al inmueble tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida dentro de las instalaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas que realizaba grabaciones de contenido para plataformas digitales ingresó al motel abandonado y localizó el cadáver, por lo que dio aviso a las corporaciones de seguridad.

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Tras la llegada de los policías municipales, el área fue acordonada y posteriormente agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones asumieron las indagatorias para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Más tarde arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía, cuyos especialistas realizaron el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y las diligencias necesarias antes del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán la causa de muerte y la identidad de la víctima.

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Hallan cuerpo en Motel Nueva Castilla de Nuevo León, mismo donde fue localizada Debanhi Escobar; víctima no ha sido identificada. Foto: Especial.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la identidad del fallecido ni han confirmado las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Versiones extraoficiales señalan que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y que, días antes, otras personas que ingresaron al inmueble para realizar grabaciones relacionadas con fenómenos paranormales habían reportado olores intensos en el lugar, aunque ese aviso no derivó en una intervención de las autoridades.

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Asimismo, trascendió que quienes realizaron el hallazgo observaron aparentes manchas de sangre y otros indicios dentro del inmueble, información que será corroborada por los peritos como parte de la investigación.

El Motel Nueva Castilla adquirió notoriedad a nivel nacional en 2022, cuando en una cisterna del establecimiento fue localizado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar, luego de varios días de búsqueda tras su desaparición.

Aunque el inmueble permaneció bajo resguardo oficial durante un periodo prolongado, posteriormente fue liberado y actualmente se encuentra en estado de abandono.

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