Durante más de dos décadas como periodista deportivo, Memo Schutz ha contado historias desde estadios, diamantes y emparrillados.

Ahora cambiará los micrófonos de la cancha por el encierro y la convivencia permanente de La casa de los famosos México, donde participará como habitante. Una decisión que, admite, no tomó solo.

“Para mí, un gran obstáculo para entrar a esta temporada fue que mi familia estuviera a gusto con la decisión”, comenta a EL UNIVERSAL.

Padre de Guillermo, Patricio, Nicole y Luca, Schutz asegura que, tras varias semanas de conversaciones, coincidieron en que el proyecto representaba una oportunidad para reinventarse profesionalmente sin abandonar su esencia como comunicador.

“Fueron semanas de dimes y diretes, y llegamos a la conclusión de que, en el tema personal y profesional, puede ser el siguiente paso que estamos buscando para seguir reinventándonos en este mundo de la comunicación, que es muy cambiante”, explica.

Su familia, comenta, también le ayudó a entender que el entretenimiento y el deporte conviven cada vez más en la forma en que las nuevas generaciones consumen contenidos.

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“Soy padre de cuatro niños y te das cuenta de que el entretenimiento y el deporte se consumen mucho. Encontré que hay lenguajes y puntos en común, y yo creo que La Casa me puede llevar a encontrar eso”, afirma.

Lejos de guardar su faceta deportiva, el comentarista pretende utilizarla para conectar con sus compañeros. Confía en que las historias detrás de los atletas generen conversaciones dentro del reality y permitan mostrar el lado humano del deporte.

“Estoy convencido de que el deporte nos va a unir”, dice.

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Schutz comenzó su carrera en 2001, mientras estudiaba Derecho. Desde entonces se ha especializado en disciplinas como la NFL y la NBA, y ha cubierto Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y Super Bowls.

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