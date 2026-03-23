La 89 Convención Bancaria de la Asociacion de Bancos de México llegó a su fin luego de tres días de pláticas intensas entre instituciones y autoridades financieras del país. Más allá de los cócteles frente al Caribe, el encuentro dejó una hoja de ruta muy clara y ambiciosa para lo que resta del sexenio. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México; María Ariza, directora general de BIVA; Emilio Romano, presidente de la ABM y Bernardo González, presidente del Consejo de Banco Plata, nos hablan al respecto.

En otro tema: La polémica Kalshi–Khamenei: un sitio de predicciones y apuestas que acabó en demanda colectiva.