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La 89 Convención Bancaria de la Asociacion de Bancos de México llegó a su fin luego de tres días de pláticas intensas entre instituciones y autoridades financieras del país. Más allá de los cócteles frente al Caribe, el encuentro dejó una hoja de ruta muy clara y ambiciosa para lo que resta del sexenio. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México; María Ariza, directora general de BIVA; Emilio Romano, presidente de la ABM y Bernardo González, presidente del Consejo de Banco Plata, nos hablan al respecto.
En otro tema: La polémica Kalshi–Khamenei: un sitio de predicciones y apuestas que acabó en demanda colectiva.
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