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Kiev. lanzó el martes uno de sus mayores ataques en pleno día contra Ucrania, con más de 400 drones que dejaron al menos tres muertos y alcanzaron el centro histórico de Leópolis, lejos del frente, tras una noche marcada por letales .

"A una escala así, es casi una primera vez. No recuerdo que haya habido bombardeos en pleno día con un número tan importante de", declaró a la AFP Yuri Ignat, un portavoz de la fuerza aérea ucraniana, que dio cuenta de "400 drones" registrados entre las 09:00 y las 16:00.

En 25 horas, la ucraniana contabilizó casi un millar de drones rusos lanzados contra el país vecino.

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Los bombardeos causaron y daños a cientos de kilómetros del frente en el que combaten desde febrero de 2022 las tropas de Kiev y de Moscú.

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en la ciudad de Ivano-Frankivsk (oeste), indicó la jefa de la administración regional, , según la cual una decena de edificios residenciales y una unidad de maternidad resultaron dañados.

En la región de Vinitsia, en el centro-oeste de Ucrania, los bombardeos dejaron al menos un muerto y once heridos, según las autoridades locales.

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Un dron interceptor FPV (vista en primera persona) listo para despegar y llevar a cabo una misión de defensa aérea en una ubicación no revelada cerca del frente en la zona de Druzhkivka (Donetsk), Ucrania, 23 de marzo de 2026. El ejército ucraniano emplea ahora drones interceptores FPV para derribar otros vehículos no tripulados más lentos y costosos que las fuerzas rusas utilizan para misiones de reconocimiento o para atacar dentro de las ciudades situadas en la línea del frente. Foto: EFE
Un dron interceptor FPV (vista en primera persona) listo para despegar y llevar a cabo una misión de defensa aérea en una ubicación no revelada cerca del frente en la zona de Druzhkivka (Donetsk), Ucrania, 23 de marzo de 2026. El ejército ucraniano emplea ahora drones interceptores FPV para derribar otros vehículos no tripulados más lentos y costosos que las fuerzas rusas utilizan para misiones de reconocimiento o para atacar dentro de las ciudades situadas en la línea del frente. Foto: EFE

También fue alcanzado el centro histórico de Leópolis, inscrito en la lista de patrimonio mundial de la . Al menos 13 personas fueron heridas, anunció Andrii Sadovi, el alcalde de esta ciudad cercana a la frontera con Polonia, un país miembro de la y de la OTAN.

Según el jefe de la administración militar regional de Leópolis, Maksim Kozitski, un complejo histórico del siglo XVII, situado en el casco histórico, también reviste daños.

Kozitski publicó un video en su cuenta de Telegram -- que fue geolocalizado por la AFP -- en el que se ve un edificio de dos pisos en llamas, al lado de la iglesia de San Andrés.

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En otro video, publicado por un medio local, aparecen rescatistas llegando a la iglesia, mirando hacia el cielo e instando a los s a alejarse de la puerta.

"Enjambres de drones"

Este martes por la tarde también resonaron las alertas aéreas en la región de Vinitsia.

"A lo largo del día, Rusia aterroriza a numerosas ciudades de toda Ucrania con 'Shahed'", denunció el canciller Andrii Sibiga en la red social X.

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"Rusia hace exactamente lo mismo que el régimen iraní está haciendo en Medio Oriente, pero en el corazón de Europa", afirmó el ministro, en referencia a los ataques que lleva a cabo con ese mismo tipo de drones, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra su territorio.

Por la noche, Rusia lanzó 392 drones y 34 misiles contra Ucrania. De estos, fueron interceptados 365 y 25 respectivamente, según la fuerza aérea ucraniana.

Cinco personas murieron y decenas resultaron heridas en esos ataques nocturnos, en las regiones de Poltava (centro), Zaporiyia (sur), Járkov (este), Jersón (sur), Sumi (norte) y Dnipropetrovsk (este).

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Rusia atacó este martes a plena luz del día el centro de Leópolis, una ciudad ucraniana situada a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, en un bombardeo en el que resultaron heridas al menos 13 personas y que dañó un edificio protegido por la Unesco, informaron las autoridades locales. El ataque provocó un incendio en la parte superior de edificios residenciales de tres plantas situados en el recinto de la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, y del histórico monasterio bernardino, reveló el alcalde Andrí Sadoví en sus redes sociales. Foto: EFE
Rusia atacó este martes a plena luz del día el centro de Leópolis, una ciudad ucraniana situada a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, en un bombardeo en el que resultaron heridas al menos 13 personas y que dañó un edificio protegido por la Unesco, informaron las autoridades locales. El ataque provocó un incendio en la parte superior de edificios residenciales de tres plantas situados en el recinto de la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, y del histórico monasterio bernardino, reveló el alcalde Andrí Sadoví en sus redes sociales. Foto: EFE

"Estas cifras claramente muestran que se necesita más protección para salvar vidas de los ataques rusos", reaccionó por la mañana el presidente ucraniano, , en redes sociales.

"Es importante continuar apoyando a Ucrania y asegurar que todos los acuerdos de sean implementados a tiempo", agregó.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que, por la noche, sus fuerzas atacaron "empresas del complejo militar-industrial" y aeródromos de Ucrania.

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En Rusia, una persona murió y trece resultaron heridas en un ucranianos en la región de Kursk, fronteriza con el norte de Ucrania, anunció el gobernador regional, Alexander Jinshtein.

Desde que estalló la guerra en , los esfuerzos de negociación entre Kiev y Moscú, mediados por Estados Unidos, para poner fin al conflicto quedaron suspendidos.

Representantes de Kiev y de Washington se reunieron el fin de semana pasado en Estados Unidos para intentar dar impulso al proceso diplomático.

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Tras el encuentro, Zelenski reclamó que proponga un calendario "claro" para reanudar el diálogo con Moscú, tras varias rondas de conversaciones en los últimos meses.

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