La escritora argentina Samanta Schweblin ha sido proclamada ganadora del primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por su obra 'El buen mal' (Seix Barral), una recopilación de cuentos cuyos personajes son tan vulnerables como profundamente humanos.

La también autora de 'Pájaros en la boca' se ha impuesto a los otros cuatro finalistas, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Héctor Abad Faciolince y Enrique Vila-Matas, que recibirán 30.000 euros.

El jurado de este nuevo galardón a obra ya publicada, que ha presidido la escritora Rosa Montero, ha destacado en el fallo la capacidad de la autora de "plasmar nuevos mundos" y transitar "la frontera entre lo posible y lo imposible" con una escritura "de belleza inquietante".

Al subir al escenario, tras su proclamación, Schweblin ha mostrado su agradecimiento a su familia, que e inculcó el amor por la lectura, así como a las tres mujeres que la "acompañan" como escritora, sus dos editoras española y argentina y agente literaria.

La argentina ha dicho entender el premio igualmente como un premio a la "excepción" que representan los autores de cuentos en unos premios literarios que suelen fijarse de forma casi unánime en las novelas.

Schweblin no ha querido dejar de hacer mención al momento turbulento que vive en el mundo y ha reivindicado que la humanidad es "un buque flotando en el mar" y la literatura "un timón" que hace que lleguemos a un lugar o otro.

"Quizá la literatura no salve vidas ni dé de comer al famélico (....) pero ponerse a leer y escribir en este momento es mejor que no ponerse a ello justamente en estos momentos", dijo.