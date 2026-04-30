La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que evalúa asistir a la Cumbre Iberoamericana, después de que el rey Felipe VI le hiciera llegar la invitación a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con quien se reunió ayer en Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este jueves 30 de abril, Sheinbaum Pardo mencionó que también quiere ir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre, mes programado para la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

“No estoy segura (de ir a la Cumbre Iberoamericana) porque quiero ir a la Cumbre de la APEC en noviembre que es en China, nos toca la cumbre de la APEC en el 2028; es decir, es la siguiente cumbre.

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“Entonces creo que vale la pena, además de que es un asunto de respeto, le toca a China la Cumbre, después nos toca a nosotros, van todos los países de Asia-Pacífico y se cruzan las fechas entre una y otra. Entonces vamos a ver si podemos ir a la Iberoamericana”, explicó.

Al recordar la disculpa que exigió a España el expresidente Andrés Manuel López Obrador por la Conquista, la Mandataria federal aseguró que “lo que ha hecho la 4T es recuperar la dignidad del pueblo, nuestra grandeza”.

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