Ante quienes quieren volver a la guerra, España y México siempre estaremos con la paz y la diplomacia, ante quienes quieren volver a la confrontación, estamos con la cooperación porque siempre es más poderosa, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español José Manuel Albares.

Durante la conferencia magistral “España: una política exterior humanista” en el Colegio de San Ildefonso, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Albares llamó a tener confianza entre quienes siguen la vía del multilateralismo, el diálogo, los derechos humanos y la paz.

“España y México compartimos valores profundamente arraigados en nuestros ciudadanos y sociedades”, dijo al agradecer el compromiso de nuestro país con la democracia y con la libertad.

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El funcionario del gobierno español señaló que su país tiene una política exterior coherente, “que defiende lo mismo y desde los mismos principios en Palestina, en Irán, en Venezuela, en Cuba o en Ucrania. Una política anclada en los valores democráticos que dice que jamás se ha logrado la seguridad y la estabilidad a través de la violencia (...)”.

“Los derechos humanos no son un momento pasajero, sino la mayor altura moral que ha alcanzado la humanidad y a lo irrenunciable (...)”, pronunció.

Ante “los poderosos” que han elegido la vía de la fuerza, la guerra y la violencia, dijo que “la inmensa mayoría de la humanidad estamos, abrumadoramente, donde está la sociedad española y la sociedad mexicana, la inmensa mayoría de los países y de los habitantes de este planeta seguimos creyendo en el multilateralismo como el camino, en el diálogo como herramienta y en la paz como objetivo irrenunciable.

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“La inmensa mayoría de la humanidad seguimos creyendo en esos valores que son el mejor legado de un mundo harto del dolor, de la violencia, de la rabia, de la arbitrariedad y de las cenizas de la violencia (...). No podemos quedarnos simplemente mirando ante los que pregonan y practican el caos”.

Llamó a ser actores en estos tiempos para que otros no decidan: y señaló que “sin duda alguna” estamos ante la mayor crisis del orden mundial de este siglo por las guerras Rusia-Ucrania y en Medio Oriente, así como injerencias en las democracias.

Señaló que ante el cuestionamiento de instituciones como Naciones Unidas, se esconde al final el rechazo a la paz como objetivo; al diálogo y al entendimiento como método; a la negociación como herramienta; a la resolución pacífica de controversias hacia la convención internacional.

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“Lo que se está decidiendo en estos momentos en muchos lugares del mundo es si queremos el orden de la paz o el caos de la guerra; la ley o el abuso; el diálogo o el enfrentamiento permanente y sin tregua”, externó.

“En Ucrania, en Oriente Medio, en Palestina, en Líbano, en Sudán, en Cuba se decide también el destino de la humanidad entera. Se decide si nuestro futuro será el de la paz, el de la justicia, el de la libertad o el de la violencia, el abuso y la arbitrariedad”, expresó Albares.

Dijo que la política exterior de España escoge democracia, ley y derechos, además aseguró que su país ha actuado con coherencia, voz e identidad propia.

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Hizo un llamado a avanzar en una ONU más clara y más eficaz, y a que una mujer sea la secretaria general de este organismo.

El español debe ser una lengua para transmitir mensajes de paz, cohesión y respeto a los derechos humanos, agregó. Destacó además el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea para alcanzar soluciones compartidas.

México con Brasil son los socios regionales en la Unión Europea en la región, señaló al mencionar objetivos comunes como democracia, prosperidad y justicia social,

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“Los españoles y las españolas nunca olvidaremos, nunca dejaremos de agradecer que cuando más necesario fue para nosotros, en los tiempos más oscuros de mi país, donde dictaba una dictadura cruel, esta tierra ofreció a miles de españoles la libertad que la dictadura les negaba en su propia patria”, destacó.

Reconoció también la figura del expresidente Lázaro Cárdenas por haber diseñado un plan de acogida que sigue siendo referente universal de solidaridad.

Señaló que México y España tienen un vínculo de hermandad, paz y diálogo leal construido desde la determinación política, “pero también sobre miles de historias personales, familiares, humanas que hablan ese lenguaje del afecto que todos debemos cuidar, especialmente hoy, porque demuestra ante el mundo entero el valor de la cooperación frente a la confrontación, del diálogo frente al conflicto”.

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