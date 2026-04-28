En el marco del acercamiento entre México y España, llegó al país el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares.

En su agenda, Albares tiene contemplado reunirse con el canciller Roberto Velasco, luego de haber visitado Puerto Rico y República Dominicana.

Con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmará el Acta de la Comisión Binacional España-México, "reflejo de la buena salud de las fraternales relaciones existentes entre ambos países".

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Albares aseguró que la política exterior española tiene una profunda vocación latinoamericana y busca estrechar "lazos de hermandad" y preparar la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid.

De acuerdo con la agenda, para el 29 de abril tiene contemplado poner una ofrenda floral ante la tumba de Lázaro Cárdenas, "que acogió en México a miles de exiliados españoles tras la Guerra Civil", además que inaugurará la exposición “La Mitad del Mundo”, que también visitó en su exhibición en Madrid.

Participará en diversos actos celebrados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cámara de Comercio de España en México y el Museo Nacional de Antropología. También hará un recorrido por el Consulado en México para repasar los trabajos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

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