La Ciudad de México recibirá el Mundial de junio próximo con un millón de flores y plantas provenientes del suelo de conservación, que serán instaladas en camellones y avenidas principales, como el Paseo de la Reforma, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al encabezar la inauguración del primer “Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales”, la mandataria capitalina explicó que cada semana se recibirán 300 mil plantas del suelo de conservación que serán instaladas en distintos puntos de la ciudad.

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CDMX recibirá el Mundial con un millón de flores en principales avenidas. Foto: Especial

“El Gobierno de la ciudad le compra a los productores un millón de plantas que vamos a plantar en Reforma y en las principales avenidas y camellones de la ciudad, para recibir el Mundial. Generalmente, se compran plantas cada temporada y se van cambiando, pero ahora es diferente. Hoy todas las plantas las compramos del suelo de conservación y de los productores; por eso ven en Reforma que faltan un poco de plantas, porque estábamos esperando que terminara la producción”, indicó.

Cada semana se recibirán 300 mil plantas para ser instaladas en distintos puntos de la ciudad. Foto: Especial

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