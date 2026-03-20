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La Ciudad de México recibirá el Mundial de junio próximo con un millón de flores y plantas provenientes del suelo de conservación, que serán instaladas en camellones y avenidas principales, como el Paseo de la Reforma, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Al encabezar la inauguración del primer “Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales”, la mandataria capitalina explicó que cada semana se recibirán 300 mil plantas del suelo de conservación que serán instaladas en distintos puntos de la ciudad.
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“El Gobierno de la ciudad le compra a los productores un millón de plantas que vamos a plantar en Reforma y en las principales avenidas y camellones de la ciudad, para recibir el Mundial. Generalmente, se compran plantas cada temporada y se van cambiando, pero ahora es diferente. Hoy todas las plantas las compramos del suelo de conservación y de los productores; por eso ven en Reforma que faltan un poco de plantas, porque estábamos esperando que terminara la producción”, indicó.
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