La Norma 26 no contribuye a construir vivienda asequible en algunas zonas de gentrificación de la Ciudad de México debido a sus limitaciones, aseguró Jorge Gordon Ramos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en el Valle de México.

El 16 de julio de 2025, el Gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial el Bando 1, donde se incluyen 14 puntos para contribuir a una ciudad habitable y asequible, como respuesta a las manifestaciones y demandas que se registraron en contra de la gentrificación.

“En las zonas de tensión inmobiliaria, en coordinación con el sector privado, se combatirá la especulación inmobiliaria y se fomentará la producción de vivienda asequible”, menciona el noveno punto.

Algunas zonas de la capital no cumplen con el metraje mínimo para la vivienda asequible, indica la Canadevi del Valle de México. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Un año después, Gordon Ramos comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que no hay condiciones para la construcción de vivienda asequible en colonias como Roma, Condesa, Juárez, Narvarte y Nápoles, porque no cumplen con lo establecido con la normatividad actual.

“Son [zonas] céntricas y donde más hay quejas. No se puede aplicar la Norma 26. Es técnicamente imposible generar vivienda asequible porque el costo de los terrenos es muy alto”, explicó.

El presidente de la Canadevi en el Valle de México señaló que otro problema en la creación de este tipo de viviendas, es que no se puede realizar en áreas de conservación, por lo que varias de las colonias antes mencionadas están descartadas. Además, dijo que no hay el metraje mínimo para realizar obras de esa clase.

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“Por ejemplo, en la colonia Del Valle no puedes hacer vivienda menor a 65 metros, por lo cual, con la Norma 26 se vuelve imposible. Estamos hablando de vivienda alrededor de 50 metros, esto imposibilita hacer vivienda donde hay mucha demanda y que falta vivienda asequible”, subrayó.

Puso de ejemplo el caso de una colonia catalogada como pueblo originario, pero es una zona más industrial que habitacional.

“Lo incongruente es que sí se permite hacer vivienda de mercado abierto, es decir, en este predio se podrían tener 300 viviendas de 3 millones 500 pesos, pero no tienen la capacidad de hacer vivienda de 2 millones 31 mil pesos”, apuntó.

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Jorge Gordon aseguró que el gobierno tiene que ajustar la realidad de la normatividad actual para que la iniciativa privada tenga instrumentos para generar este tipo de construcciones.

“La gentrificación es un tema que el Estado debió de voltear a ver hace años. Cuando el gobierno dice ‘vamos a hacer vivienda’, perfecto, es necesario, el problema es dónde”, comentó.

Indicó que también hay otros factores que mejorar, como la incertidumbre en la inversión y la autorización de proyectos, ya que esta situación sigue siendo una “barrera brutal” para la confianza de inversión. Muestra de ello, dijo, ha sido que varios desarrolladores han dejado la capital como una opción para invertir.

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“Hay un gobierno que es conciliador y hay buena comunicación, tenemos que trabajar más rápido para modernizar la Norma 26, que requiere adaptarse a este 2026 y tener un pacto urbano”, concluyó.

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