El premio literario más prestigioso de Italia y uno de los mayores del mundo, el Strega, llegará por primera vez a México, con un encuentro excepcional el jueves 2 de julio en el Museo Nacional de Antropología, que reunirá a tres de los seis finalistas de la edición 2026, como antecedente de la 40 Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que tiene a Italia como país invitado de honor.

“La presencia en México de los finalistas del Premio Strega 2026 representa una ocasión única para acercarse a la vitalidad de la literatura italiana actual y dialogar con algunos de sus protagonistas más destacados. Los autores compartirán con el público sus obras, procesos creativos y reflexiones sobre la escritura, ofreciendo una panorámica plural de las tendencias y preocupaciones que atraviesan hoy la narrativa italiana”, señalan la fundación Bellonci, que auspicia el galardón, el Instituto Italiano de Cultura, que dirige en México Gianni Vinciguerra, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los seis autores y libros finalistas de la 80 entrega del Strega son: Teresa Ciabatti, con Donnaregina; Michele Mari, con I convitati di pietra (Los convidados de piedra); Matteo Nucci, con Platone. Una storia d'amore (Platón, una historia de amor); Alcide Pierantozzi, con Lo sbilico (El desequilibrio); Bianca Pitzorno, con La sonnambula; y Elena Rui, con Vedove di Camus (Viudas de Camus).

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¿Qué autores acudirán al encuentro?

A la presentación del jueves 2 de julio en el auditorio Jaime Torres Bodet acudirán tres de ellos: Michele Mari, autor de I convitati di pietra, publicado por Einaudi; Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore, publicado por Feltrinelli; Elena Rui, Vedove di Camus, publicado por L’Orma.

Con ellos estará el director de la fundación que gestiona el premio: Stefano Petrocchi. El encuentro, que comenzará a las 18 horas, estará moderado por el periodista Leonardo Curzio.

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Los otros tres finalistas son: Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, publicado por Einaudi; Teresa Ciabatti, Donnaregina, publicado por Mondadori; Bianca Pitzorno, La sonnambula, publicado por Bompiani.

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Este encuentro se inserta en la programación cultural y literaria que antecede la participación de Italia como país invitado de honor en la FIL 2026, una presencia que celebrará la riqueza y diversidad de la cultura italiana contemporánea a través de la literatura, las artes y el pensamiento.

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Según dijo hace un par de semanas el embajador italiano Alessandro Modiano, la delegación del país europeo traerá a 70 grandes escritores, ensayistas e intelectuales para la feria literaria.

“Además de 70 grandes escritores, autores y pensadores, Italia va a traer la excelencia de su inestimable cultura, con iniciativas que reforzarán los lazos y para que los italianos residentes en México estén más orgullosos de nuestro maravilloso país”, adelantó entonces el embajador Modiano en una recepción para conmemorar el 80 aniversario del nacimiento de la República Italiana.

“Italia es el país invitado de honor a la 40 FIL, la más importante del mundo hispanohablante y la más importante para el mundo editorial y la cultura italianos”, subrayó el diplomático italiano ante los asistentes al ágape, entre entre ellos Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara.

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La 40 edición de la FIL Guadalajara se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026.

El Premio Strega

De acuerdo con los organizadores del encuentro literario en el Museo Nacional de Antropología, la llegada del premio Strega a México marca así un momento histórico de intercambio cultural entre Italia y México, fortaleciendo los vínculos entre ambas tradiciones literarias y creando un espacio de diálogo entre autores, lectores e instituciones culturales.

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Fundado en 1947 por Maria y Goffredo Bellonci junto con el apoyo de la empresa Strega Alberti Benevento, el premio se ha consolidado a lo largo de las décadas como el principal referente de la narrativa italiana contemporánea.

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El primer ganador aquel año fue Ennio Flaiano, con Tempo di uccidere (Tiempo de matar). En 2025 ganó el galardón Andrea Bajani, con L'Anniversario (El aniversario), traducido y publicado por Anagrama, que también ha editado en español a otros ganadores recientes como Melania G. Mazzuco (Vita, 2003) y finalistas, como Claudia Durastanti (La extranjera 2019, Missitalia, 2025).

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Sobre los libros que contendieron este año, Mazzuco, presidenta del Comité directivo del Premioi Strega, resumió que este año los autores volvieron a las novelas y hubo menos autoficción o memorias.

“El elemento más relevante de este año es el regreso de la novela. El regreso de la historia, y de las historias, y la contracción paralela de narraciones autobiográficas, memorias familiares y/o de autoficción, que habían prevalecido en las ediciones recientes”, declaró Mazzuco en abril pasado.

Por el Strega han pasado algunas de las voces más importantes de la literatura italiana del siglo XX y XXI, convirtiéndose en un observatorio privilegiado de las transformaciones culturales, sociales y estéticas del país.

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Algunos de los ganadores son considerados de lo mejor de la literatura mundial del siglo XX y XXI: Cesare Pavese, Alberto Moravia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Dacia Maraini, Claudio Magris, Dino Buzzati, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Umberto Eco, Andrea Bajani, Tommaso Landolfi.

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Para el premio Strega, un jurado llamado Amici della Domenica selecciona alrededor de 80 libros entre los mejores. Cada miembro del jurado puede proponer un título. Este año se seleccionaron 79 libros.

El 1 de abril pasado se anunciaron los 12 finalistas y el 3 de junio se dio a conocer quiénes eran los seis finalistas. Por lo general, deben de ser cinco, pero como en los cinco finalistas no había ningún libro publicado por “pequeño editor”, se incluyó Viudas de Camus, que publica la editorial L’Orma.

De los seis finalistas, tres estarán en la presentación inédita del Strega en México, en el Museo Nacional de Antropología, que estará abierta a todo público, por lo que lectores y aficionados en particular a la literatura italiana podrán acceder de primera mano a los escritores y sus obras.

De los seis saldrá el ganador que este año se premiará el 8 de julio en la Plaza del Capitolio en Roma

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También aspiraron al galardón: Maria Attanasio, con La rosa inversa (La rosa inversa); Ermanno Cavazzoni, con Storia di un'amicizia (Historia de una amistad); Mauro Covacich, con Lina e il sasso (Lina y la piedra); Christian Raimo, con L'invenzione del colore (La invención del color); Nadeesha Uyangoda, con Acqua Sporca (Agua sucia); y Marco Vichi, con Occhi di bambina (Ojos de niña).