Áyax: cuando un soldado dispara, escrita y dirigida por Sergio López Vigueras, plantea un paralelismo entre el mito griego y la violencia en México: por un lado, en la obra se muestra a Áyax, quien después de haberse suicidado recuerda ciertas escenas de la Guerra de Troya, un rompecabezas que arma desde el limbo: el deseo de tener las armas de Aquiles o el ataque a un ganado de corderos, por ejemplo, explica López Vigueras:

“Paralelamente vemos las vidas de dos soldados mexicanos y, poco a poco, nos damos cuenta de cómo las acciones que les llaman a realizar también están cargadas de vergüenza dentro de la lógica del ejército e injusticia hacia la población a la que ellos, en teoría, juraron defender”, afirma el director.

Siendo un guerrero, Áyax comete un acto de absoluta crueldad contra animales indefensos, actos que ponen en tela de juicio su ser combatiente por el honor. Los soldados mexicanos, amparados por el anonimato de las órdenes que provienen de arriba, han cometido grandes atropellos a los Derechos Humanos en la llamada guerra contra el narcotráfico, señala López Vigueras.

A la historia que transcurre en México se le añade la línea argumental de una niña inmersa en una comunidad afectada por la violencia. Y la trama ensambla un cuestionamiento al sentido de la libertad. ¿Qué es la responsabilidad?, ¿qué es la acción?, se pregunta: “¿Qué es la voluntad cuando mi supervivencia depende de la obediencia a una jerarquía —porque se supone que las órdenes tienen el objetivo de maximizar la eficiencia de la operación militar—, pero termina afectando, muchas veces, a gente a la que se decidiría no dañar si se actuara libremente?”

Áyax... es una obra del Colectivo Desde los Huesos con producción de Teatro UNAM. Puede verse hasta el 4 de julio en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del CCU.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft