Los detalles de la parte coreográfica que se alistan para el estreno en México de Revolución diamantina, obra multipremiada de Gabriela Ortiz, fueron dados a conocer, en rueda de prensa, por la bailarina Claudia Lavista: “Para hacer un proyecto de este tamaño se necesitan muchas voluntades. Y participar en un proyecto con tantas voluntades es un enorme privilegio. Primero, la voluntad de Urtext, de Marisa [Canales] de querer hacer esta obra estrenada en México”. Lavista, quien coordina la nueva coreografía, menciona a Canales por ser la cabeza de Urtext Digital Classics, que a su vez es la casa productora de este estreno nacional.

Canales, por su parte, destaca que el estreno en México será el de una obra marcada por la presencia y la fuerza femenina. La obra, retoma la palabra Lavista, está planteada a partir de la “imagen poética de la gran marcha de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad”. La coreógrafa añade que los problemas que atañen a las mujeres tienen que ver con los sistemas instaurados por la humanidad: el patriarcado, concretamente, que extermina las posibilidades de crear un mundo distinto y afecta a hombres y mujeres.

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A partir de la invitación de Canales, Lavista estudió diversas teorías: “En un momento dado pensé que era importante hacer esta biografía como un gran trenzado. De hecho, la trenza es un símbolo importante dentro de la pieza (...) Al pensar en este trenzado me dije: sería interesante que esta pieza que está hablando, por ejemplo, en alguna de las escenas de la sororidad, en el proceso mismo de creación planteé eso como un proceso creativo”. Por lo que invitó a dos coreógrafas de distintas generaciones cuyo trabajo es relevante: Lola Lince y Melva Olivas.

“Me pareció que era muy interesante pensar en hacer esta coreografía como un trenzado”, continúa Lavista y cita a la escritora chicana Gloria Anzaldúa, quien menciona las sociedades construidas entre mujeres, algo que se puede ver en las familias: las abuelas, las madres, las hermanas, dice: “Y cómo somos ese gran trenzado de mujeres que cuida a las familias, que cuida a las comunidades, que cuida a la naturaleza y que está implicada por el acto mismo de parir. En nuestra propia naturaleza, en las mujeres, hay una voluntad natural sobre el cuidado”. Explica que la obra está dividida en seis escenas, y en cada escena la coreografía abarca elementos simbólicos, como la piedra o la sangre.

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Revolución diamantina, de Gabriela Ortiz, tendrá su estreno en México el 4 y 5 de julio en el Palacio de Bellas Artes.

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