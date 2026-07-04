Estados | 04-07-26 | 16:49 |

Mérida, Yucatán.- Una intensa movilización de se registró este sábado en el fraccionamiento Juan Pablo II, donde un joven subió a una , lo que puso en riesgo su vida y generó alarma entre vecinos.

El hecho provocó la rápida llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), paramédicos, y personal especializado, quienes desplegaron un operativo para evitar una tragedia.

Testigos señalaron que el joven permaneció varios minutos en lo alto de la estructura, causando angustia e incertidumbre entre las personas que observaban la escena sin saber qué ocurría.

Hasta el momento se desconoce qué lo llevó a subir a la antena, aunque las autoridades no descartaron ninguna línea y continúan investigando.

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Tras momentos de tensión, el joven finalmente fue rescatado con vida por los cuerpos de emergencia, evitando lo que pudo terminar en una desgracia.

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La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las maniobras de rescate y valoración médica.

El caso ha generado todo tipo de comentarios entre vecinos y usuarios en redes, quienes señalaron la importancia de atender las afectaciones a la salud mental.

vr

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