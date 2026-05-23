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Fuertes explosiones retumbaron en Kiev el domingo al amanecer, según una periodista de la AFP en el lugar, después de una alerta activada por las autoridades de la capital ucraniana debido a un ataque "masivo" de misiles balísticos rusos.
"La capital es el objetivo de un ataque masivo de misiles balísticos. Es posibles que se produzcan nuevos disparos. ¡Permanezcan en los refugios!", escribió en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Tymour Tkatchenko.
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