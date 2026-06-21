Barranquilla, Colombia. El ultradrechista Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial este domingo en Colombia, según el conteo preliminar de votos, aseguró que con su victoria han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino y que ha recuperado la dignidad nacional.

"Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino, ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza", dijo De la Espriella ante sus seguidores en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, donde votó y esperó los resultados.

"¡Colombia, aquí está tu tigre!. ¡Colombia, aquí está tu presidente!", expresó De la Espriella, que salió a la tarima vestido con la camiseta amarilla de la selección colombiana y acompañado de su esposa y sus cuatro hijos, y añadió: "Hoy Colombia demostró su grandeza".

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Aseguró que no perseguirá a quienes piensan distinto. "No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables sino compatriotas que piensan diferente pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros", señaló.

Mientras él hablaba, algunos manifestantes opuestos a su victoria y al apoyo explícito del presidente estadounidense, Donald Trump, a la candidatura del ultraderechista, quemaron banderas de Estados Unidos en Cali, la tercera ciudad de Colombia. La policía antidisturbios llegó con tanquetas y lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que respondían con ladrillos, constataron periodistas de la AFP. En Bogotá, cientos de estudiantes también protestaron frente a la Universidad Nacional.

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El gobierno saliente de Gustavo Petro ha pedido esperar el recuento oficial de votos, mientras que su delfín, el candidato izquierdista Iván Cepeda, adelantó que impugnará más de 33 mil mesas electorales.

De la Espriella afirmó que su gobierno será "absolutamente democrático y garante de la libertad".

"A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", expresó, tras hacer un recorrido en Barranquilla en un vehículo con vidrios blindados, acompañado de su compañero de fórmula, el economista y académico Manuel Restrepo.

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De la Espriella llamó a los colombianos a respetar el resultado de las urnas. "El pueblo debe celebrar este triunfo con alegría, con patriotismo, porque la patria milagro empieza hoy", dijo, luego de imponerse por mínimos (49.66% contra 48.70% de Cepeda).

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"Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación, la noche en la que empieza una nueva era, un cambio de norte, la patria milagro", dijo De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, frente a miles de sus simpatizantes.

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En un adelanto de lo que podría ser su política exterior, De la Espriella, adepto del presidente estadounidense Donald Trump y de otros líderes de derecha en la región, dijo que, bajo su gobierno, Colombia no tendrá relaciones con países que no respetan la libertad.

"Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con países que no respetan la libertad y el Estado de derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente", expresó.

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