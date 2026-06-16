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Bogotá. Un juez de Colombia prohibió el martes al mandatario Gustavo Petro utilizar su cuenta de X con fines electorales, a cuatro días del balotaje presidencial entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.
El presidente, muy activo en redes, ha realizado publicaciones relacionadas con las elecciones del domingo.
Al admitir un recurso legal presentado por un ciudadano, un juez de Medellín estimó que los mensajes de Petro sugieren una desobediencia a una orden previa del máximo tribunal contencioso-administrativo, que le ordenó no hacer alusiones electorales en su cuenta de X.
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El juez ordenó al mandatario que "se abstenga" de "difundir propaganda electoral o mensajes dirigidos a favorecer o desfavorecer" a cualquiera de los candidatos.
La medida cautelar regirá hasta las 16:00 locales del domingo, cuando cerrarán los centros de votación.
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Además de la cuenta de X, el juzgado le prohibió utilizar los canales oficiales de la presidencia para temas relacionados con las elecciones, así como hacer referencias en eventos nacionales e internacionales.
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Petro ha respaldado abiertamente a Cepeda, un senador de su agrupación Pacto Histórico.
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También ha lanzado dardos contra De la Espriella. Sin mencionarlo, Petro aseguró el martes que uno de los candidatos comete un crimen al "perseguir" a la izquierda.
"Solo he hablado de gente que está en campaña porque hacen crímenes y mi obligación, como funcionario público, es denunciarlo", dijo en reacción a la decisión de juez durante un consejo de ministros televisado.
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