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El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, la Asociación de Empresarios de Iztapalapa (AEI) e Industrias Automotrices RC celebraron un convenio mediante el cual se conectarán las cámaras de 380 negocios al sistema público de videovigilancia.
El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, aseguró que la infraestructura pública de videovigilancia en Iztapalapa registró un incremento de 40.5% respecto a 2024, alcanzando 18 mil 454 cámaras.
“Aliados C5, a través de la videovigilancia mixta, fortalece la cultura cívica y hace copartícipe a las empresas, negocios y comunidad de la disminución sistemática en los últimos ocho años de la incidencia delictiva y la mejora en percepción de seguridad”, destacó.
Guerrero Chiprés afirmó que en las inmediaciones de negocios aliados al C5 la incidencia delictiva registra disminuciones de hasta 70%.
Estas acciones, añadió, forman parte de Aliados C5, programa que promueve la videovigilancia mixta mediante la conexión de cámaras privadas con la red pública, la cual está conformada por aproximadamente 120 mil dispositivos.
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