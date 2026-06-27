Por cuarto día en el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigencia de Morena registró a los aspirantes a encabezar coordinaciones estatales, ayer tocó el turno a las de Sonora, Quintana Roo, Querétaro y San Luis Potosí.

Entre batucadas y porras de cientos de adeptos provenientes de dichas entidades fueron pasando uno a uno los 25 morenistas, petistas y verde ecologistas que se inscribieron directamente con Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, secretaria de elecciones.

Querétaro fue la entidad con el mayor número de aspirantes, 10: nueve que acudieron ante las autoridades partidarias y uno que realizó el trámite en línea desde el 22 de junio (Santiago Nieto, exdirector del IMPI).

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Desde las 10 de la mañana, los porristas iban pasando a un salón contiguo para seguir gritando consignas mientras su líder firmaba el registro y recibía la guía para realizar asambleas en sus estados.

José María Tapia Franco (Morena), exdirector del extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) entre 2013 y 2016, defendió su aspiración y dijo que no existen acusaciones en su contra por el manejo de los recursos del fondo, que incluso ha descalificado la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Presenté mis constancias de no inhabilitación, de no sanción, con auditorías presentadas, en donde no tengo nada que aclarar porque nunca manejé recursos. La Presidenta no me ha criticado a mí, ha criticado al Fonden, yo también lo critiqué desde que salí del Fonden, dije que era un instrumento burocrático, corrupto y muy muy poco eficiente”, expresó.

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El diputado Gilberto Herrera (Morena) dijo estar seguro de que su partido ganará la elección de gobernador en 2027 en la entidad que encabeza el panista Mauricio Kuri.

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También se registró el diputado Ricardo Astudillo (PVEM), quien aseguró que los votos conseguidos por su partido fueron clave para que la alianza ganara la mitad de los distritos en la elección anterior.

“En Querétaro está muy claro cuál fue el resultado de la elección anterior. Nosotros, de los seis distritos federales ganamos tres por el movimiento que representamos Morena, Verde y PT, y tres por Acción Nacional. Eso habla de la competencia que vamos a tener en la siguiente elección. La mitad de los queretanos decidieron votar por nosotros en el 24, y estoy seguro de que vamos a poder llegar y convencer en nuestro estado para que el 27 sea un estado, uno más de la Cuarta Transformación”, dijo.

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También se inscribieron: el diputado Luis Humberto Fernández (Morena); la senadora Beatriz Robles (Morena); Agustín Hernández Ortiz, militante de Morena; Mario Mauro Ramírez (Morena); Astrid Alejandra Ortega, alcaldesa de Cadereyta de Montes, y Laura Patricia Polo, exdiputada local.

En Quintana Roo se registraron cinco aspirantes a dirigir los trabajos partidarios en la entidad, para posteriormente convertirse en el candidato a la gubernatura.

La diputada Marybel Villegas defendió su pasado partidista en el PAN, PRI y PRD, porque le ha dejado “madurez política y una madurez en lo personal”.

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“Aquí lo más importante es estar siempre cercana a la ciudadanía, mi trayectoria política, yo he llegado siempre por el voto de confianza de miles y miles de quintanarroenses”, aseguró.

También acudió al registro Rafael Marín Mollinedo (Morena), quien respondió a cuestionamientos sobre presuntos actos de corrupción durante su administración en Aduanas.

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“Tengo una trayectoria limpia, nadie me puede decir nada, yo cuando trabajé en Aduanas vine a hacer mi trabajo y di resultados. Ahí está la muestra de que incrementamos la recaudación 250 mil millones de pesos de un año al otro, 25% de incremento”.

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Asimismo, negó que haya sido citado por la Fiscalía General de la República (FGR) por dichos señalamientos.

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En su turno, Ana Patricia Peralta (Morena), alcaldesa de Benito Juárez, hizo un llamado a la unidad durante el proceso de selección.

“Yo creo que hay que hacer un llamado a la unidad, de todas las compañeras y compañeros, de no golpearnos entre nosotros, porque solamente lastimamos al movimiento, entonces, de mi parte nunca va a haber un ataque hacia nadie, ni siquiera por al ladito”, expresó.

También se registraron Alexa Murguía Trujillo (PVEM), diputada local, y el senador Eugenio Segura Vázquez (Morena).

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Para participar en el proceso selectivo de Sonora se registraron cinco aspirantes: Omar del Valle Colosio (PVEM), diputado local; Célida López, exalcaldesa de Hermosillo; María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Anticorrupción en la entidad; Froylán Gámez Gamboa (PT); Carlos Javier Lamarque Cano, y Lorenia Iveth Valles Sampedro.

Finalmente, para designar al coordinador de San Luis Potosí se registraron: Aid Ávila Covarrubias, Daniel Montelongo Ortiz, Ana Dora Cabrera y Carlos Artemio Arreola.

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