Zacatecas. - El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó que el comisionado de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, Jaime Castillo Castillo, fue destituido de su encargo y se precisa que la decisión responde a que en el movimiento “no hay lugar para ninguna forma de violencia” y mucho menos contra las mujeres.

Esta determinación ocurre luego de que Jaime Castillo fue identificado en un video viral, donde se aprecia que agredió a la conductora de un vehículo durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, luego de que la víctima también acudió a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en el Centro Histórico de la capital, cuando un vehículo que circulaba sobre la avenida Hidalgo para incorporarse al callejón El Santero fue abordado por una avalancha de aficionados que comenzaron a balancear el vehículo, pero, al intentar huir, la conductora aceleró y fue cuando, molesto, el líder juvenil de Morena alcanza la ventana del carro y mete su mano para golpear a la conductora.

Lee también VIDEO Atropellamiento múltiple en Cabo San Lucas durante festejos de México deja 17 lesionados; vehículo embistió a personas en vía pública

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó que el comisionado de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, Jaime Castillo Castillo, fue destituido. | Foto: Especial.

Tras estos hechos, la tarde de este viernes, el CEN de Morena emitió un comunicado para informar que “el comisionado de jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, Jaime Castillo Castillo, fue destituido de su encargo como un acto de responsabilidad, congruencia y la determinación irrevocable de preservar el compromiso con los valores de principios que dieron origen a nuestro movimiento y que nos llevaron a obtener la confianza de la ciudadanía”.

Y se enfatiza que la decisión responde a “la convicción de que en Morena no hay lugar para ninguna forma de violencia y mucho menos para conductas que vulneren la integridad, los derechos y la dignidad de las mujeres”.

[Publicidad]

El CEN menciona que con dicha acción también se respaldan las acciones emprendidas por Morena Zacatecas, además de señalar que “la congruencia de ocupar una responsabilidad partidista debe pasar por los valores que nos identifican como movimiento, garantizando que nuestro actuar en todas las esferas de nuestra vida concuerde con los principios de la Cuarta Transformación”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL /cr