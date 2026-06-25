Zacatecas. - Luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que se observa la agresión que sufrió una conductora de un vehículo durante los festejos en por el triunfo de la Selección Mexicana, y que la ciudadanía logró identificar al aficionado que le da un puñetazo a la conductora, la dirigencia de Morena Zacatecas informó que por estos hechos fue separado de su cargo partidista quien se desempeñaba como secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 24 de junio en el Centro Histórico de la capital, cuando un vehículo que circulaba sobre la avenida Hidalgo para incorporarse al callejón El Santero, fue abordado por una avalancha de aficionados que comenzaron a balancear el vehículo.

Se percibe que esto molestó a la conductora y al parecer se generó un intercambio verbal y al arrancar su coche para salir del lugar, el contingente se irritó y uno de los aficionados corre y alcanza a meter la mano por la ventanilla para propinarle un puñetazo a la conductora.

Tras difundirse este momento, en las redes sociales se comenzó a pedir ayuda para identificar al responsable y se mencionó que la mujer acudió a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Dirigente juvenil de Morena Zacatecas agrede a conductora en festejos de México; es separado de su cargo. Foto: Especial.

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A las pocas horas, la ciudadanía logró identificarlo y señaló que se trataba de Jaime Castillo, quien se desempeña como integrante del partido Morena, pero, de inmediato dio de baja sus redes sociales o las restringió.

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Ante estos hechos y la presión social, la tarde de este jueves, el Consejo Estatal de Morena Zacatecas emitió un comunicado que confirma que el agresor forma parte de este partido, pues, aunque no informa el nombre, sí precisa que esta persona fue separada del cargo partidista y que se inició un procedimiento interno.

En el comunicado se lee: “Derivado de los hechos que han sido dados a conocer públicamente a través de redes sociales y diversos medios de comunicación, y que son contrarios a los principios que nos rigen, manifestamos nuestro total deslinde de las acciones atribuidas a quien actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal”.

Además de hacer referencia que “en Morena no hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos cuando ésta se ejerce contra las mujeres, cualquier conducta que vulnere la integridad los derechos a la dignidad de una mujer es incompatible con los valores de nuestro movimiento”.

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Dirigente juvenil de Morena Zacatecas agrede a conductora en festejos de México; es separado de su cargo. Foto: Especial.

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De igual manera, en el comunicado se informa que, por lo anterior, se iniciaron “los procedimientos correspondientes ante las instancias internas competentes para que con apego a nuestros documentos básicos y respetando el debido proceso, se determine la separación de la responsabilidad partidista”.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó a EL UNIVERSAL que existe una denuncia formal relacionada con estos hechos y que se abrió una carpeta de investigación.

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El caso ocurre en medio de un contexto nacional en el que los festejos por los recientes triunfos de la Selección Mexicana han derivado en diversos episodios de violencia.

dmrr/cr