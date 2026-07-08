A 26 días del inicio del Mundial 2026 y con la salida de México del torneo, las obras para terminar el Jardín Flotante y pasos peatonales a desnivel continúan sobre Calzada de Tlalpan.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que los trabajos continúan en la conexión entre el Jardín Flotante y la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en donde un par de rampas une dichos lugares mediante un paso peatonal.

Las rampas ya se encuentran listas, están protegidas con barandales; sin embargo, los trabajos se concentran en los costados, en donde —mediante maquinarias— los obreros se encuentran reforzando la estructura que conectará con la futura expansión al sur del jardín.

Sobre Calzada de Tlalpan, trabajadores continúan laborando en un puente que conectará con el Jardín Flotante, otros más pintan los barandales y ponen pisos. FOTO: LUIS CAMACHO/EL UNIVERSAL

Incluso, la zona del Jardín Flotante que se encuentra al lado de la estación del Metro luce con los trabajos concluidos, ya que el piso, accesos y trabajos de pintura se encuentran listos; no obstante, debido a los trabajos al interior de la estación Chabacano no se ha podido reabrir el tramo peatonal de forma completa.

Mientras, dos accesos peatonales que conectan San Antonio Abad y el Jardín Flotante no están terminados, ya que los trabajadores continúan laborando en la parte a ras de piso y en la elevada.

El primer puente que sigue en construcción se encuentra en Calzada San Antonio Abad y calle Manuel José Othón, en donde los obreros se encuentran poniendo piso al cruce, construyendo y pintando el puente e instalando lo que será el elevador para ayudar a las personas con discapacidad y adultos mayores a ingresar al Jardín Flotante.

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En dicho punto, los trabajadores consideraron que la conclusión de la obra estaría en alrededor de dos meses.

Metros más adelante, sobre Calzada San Antonio Abad y Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, también se encuentra en construcción un puente peatonal que conecta con el Jardín Flotante. Sin embargo, en dicho punto —en dirección centro— sólo están los materiales de la obra; mientras que en ese mismo punto, pero en dirección sur, los trabajos llevan más avance.

En el lado sur, un total de 12 trabajadores de Grupo IDINSA se encuentran colocando muros morados y más infraestructura que se encontrará en el paso peatonal del Jardín Flotante. En este lugar, aún no se cuenta con la presencia del elevador que tendrá dicho puente peatonal.

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El Jardín Flotante tiene una extensión de 1.8 kilómetros y va desde el Metro Pino Suárez hasta Chabacano, aunque dicha conexión aún no está lista. Se buscó a la Secretaría de Obras y Servicios para dar una postura sobre la conclusión de los trabajos; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Mientras, cuatro pasos peatonales a desnivel están cerrados porque siguen las obras y hay otros tres que sí están abiertos para que pasen los vecinos, pero no están terminados los trabajos, incluso algunos no tienen luz eléctrica, sólo es la natural.

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