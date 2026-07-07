Un hombre de entre 30 y 35 años de edad perdió la vida la mañana de este martes tras ser arrollado por un tren en la colonia Jorge Negrete, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron sobre las vías del ferrocarril, a la altura de la Privada Ex Hacienda La Escalera, cerca de una gasolinera y de un módulo de la policía, donde vecinos reportaron la presencia de una persona inconsciente sobre las vías, presuntamente después de que el convoy le pasó por encima.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones provocadas por el impacto y aplastamiento del ferrocarril.

Lee también Muere menor en hospital infantil

Los policías acordonaron la zona y cubrieron el cuerpo en espera del arribo del personal ministerial.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se determinará oficialmente la causa del fallecimiento y se trabajará en la identificación de la víctima.

[Publicidad]

Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

mahc/LL