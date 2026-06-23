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Cuernavaca, Mor. - Un asalto violento se registró esta tarde sobre la avenida Río Mayo en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, donde dos hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta e irrumpieron en un local comercial y una agencia de motocicletas para perpetrar el robo.
El asalto fue captado en video y en las imágenes se observa a los delincuentes amagando con armas de fuego a clientes y empleados. Bajo amenazas, las víctimas fueron obligadas a tirarse al suelo mientras los sujetos los despojaban de sus pertenencias.
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Tras consumar el robo, los agresores escaparon del lugar a bordo de la motocicleta.
Aunque las autoridades fueron notificadas del incidente, hasta el momento no se han reportado personas detenidas. La Fiscalía estatal inició las investigaciones para identificar a los responsables y localizar la unidad utilizada en el escape.
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dmrr/cr
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