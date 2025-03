Gerardo Ortiz; estos son algunos corridos que he ha dedicado el cantante a narcos

Gerardo Ortiz es, sin duda, uno de los artistas más destacados y seguidos dentro del ámbito de la música regional mexicana.

Su influencia en la escena musical ha sido innegable, logrando posicionarse como un referente tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha adquirido relevancia por un hecho que ha sorprendido a muchos de sus seguidores: la declaración de culpabilidad en un caso judicial que lo vincula con una conspiración para violar leyes federales de los Estados Unidos.

Gerardo Ortiz. Foto: Fernanda Rojas | El Universal

Según la Fiscalía de los Estados Unidos, el cantante está relacionado con un promotor mexicano que tiene vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Esta conexión ha sido suficiente para que Ortiz enfrente serios cargos bajo la Ley Kingpin, una normativa estadounidense que prohíbe cualquier tipo de relación comercial o financiera con individuos o entidades asociadas con el crimen organizado, particularmente con los carteles de droga.

Este caso ha ganado visibilidad tras el inicio del juicio contra Ángel Del Villar, director ejecutivo de Del Records, la disquera de Gerardo Ortiz. Del Villarenfrenta acusaciones graves por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, también conocida como la Ley Kingpin. Esta legislación tiene como fin desmantelar las redes del crimen organizado mediante la prohibición de que empresas o personas en Estados Unidos establezcan relaciones comerciales con narcotraficantes o sus colaboradores directos.

Estos son algunos corridos que he ha dedicado Gerardo Ortiz a narcos

Es importante destacar que gran parte de la carrera del intérprete de "Amor Confuso" ha estado marcada por sus corridos, los cuales abordan temáticas de la vida en el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en diversas regiones de México. Aunque sus canciones han tocado varios temas como el amor y desamor, uno de los géneros que lo ha consolidado como un ícono es el llamado "narcocorrido".

Gerardo Ortiz. Foto: Redes sociales

Uno de los temas más representativos de la carrera de Ortiz es "Dámaso", un corrido que le valió gran popularidad. Esta canción está dedicada a Dámaso López "El Mini Lic", quien fuera uno de los operadores más cercanos al Cártel de Sinaloa.

López se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 y, al hacerlo, se convirtió en uno de los principales colaboradores del gobierno en la lucha contra las organizaciones criminales. En la letra de "Dámaso", Gerardo Ortiz relata aspectos de la vida de este narcotraficante, lo que generó controversia y debate entre sus seguidores y detractores.

“La ultima sombra ahora me han apodado, pues cuando aparezco los hago pedazos, mis dedos, mis manos, verlos al matarlos, no conozco bocas que puedan contarlos, me como sus almas y no soy un mago”, se escucha en una de sus líneas de esta canción.

Otro tema polémico de su repertorio es "La Última Sombra", una canción que se especula podría estar dirigida a Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

A lo largo de la canción, el cantante describe situaciones de violencia y poder que se asocian a los narcotraficantes más notorios del país. La letra incluye versos que, aunque no mencionan directamente a personajes como "El Mayo", utilizan apodos y diminutivos que los seguidores del narcotráfico fácilmente reconocen.

La canción comienza con la frase: "La última sombra ahora me han apodado, pues cuando aparezco los hago pedazos".

Además, la mención de apodos como "El Padrino" para Ismael Zambada, "Juancho" para Juan Guzmán Rocha, o "Nachito" para Ignacio Coronel, añade un nivel de secretismo y misterio a las historias contadas en sus canciones, lo que refuerza el interés en su música y el debate sobre la representación del narcotráfico en la cultura popular.

Otro de sus corridos que ha captado la atención del público es "Palma Salazar", el cual hace referencia a Luis Valerio Palma Salazar, hermano de Héctor Luis "El Güero" Palma, quien fue uno de los más importantes miembros del Cártel de Sinaloa. En este tema, Gerardo Ortiz describe la vida de Palma Salazar y la relación que tenía con figuras clave del narcotráfico, como "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La letra de la canción, que menciona a Palma Salazar como "el consentido de ‘El Güero’", refleja la cercanía entre estos individuos dentro del mundo del narcotráfico.

