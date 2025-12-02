Más Información

Grupo Bimbo inaugura el Museo Interactivo Bimbo en su 80 aniversario

Grupo Bimbo inaugura el Museo Interactivo Bimbo en su 80 aniversario

Vaso Bearista de Starbucks: ¿cuál es la fecha límite para obtener el artículo viral?

Vaso Bearista de Starbucks: ¿cuál es la fecha límite para obtener el artículo viral?

Casada con El Chapo: ¿dónde ver el documental de Emma Coronel?

Casada con El Chapo: ¿dónde ver el documental de Emma Coronel?

Casada con El Chapo: ¿qué contó Emma Coronel en el documental?

Casada con El Chapo: ¿qué contó Emma Coronel en el documental?

Hija de Shanik Berman se disculpa tras decir que “deberías pagar para trabajar”: pide no laborar gratis

Hija de Shanik Berman se disculpa tras decir que “deberías pagar para trabajar”: pide no laborar gratis

La exreina de belleza, se encuentra acaparando el ojo mediático tras el lanzamiento del documental “Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla”, donde la pareja del traficante revela detalles sobre su relación con .

Tras enfrentar en el 2021 una condena de 36 meses en una prisión de Estados Unidos, la última esposa de Guzmán Loera, reapareció para contar sus vivencias al lado del capo mexicano 32 años mayor que ella, conocido por ser el líder del Cártel de Sinaloa.

Desde el lanzamiento de los primeros adelantes, las declaraciones de Coronel capturaron la atención en redes sociales, al abordar detalles de la relación sentimental entre ambos y relatar la forma en que vivió el juicio que convirtió su imagen en tema de conversación internacional donde cada uno de sus gestos era analizado; “me han dicho que parece como si no tuviera sentimientos… que no tuviera sangre en las venas”, aseguró.

Leer también:

El documental de Oxygen ofrece el testimonio más extenso y detallado que Emma Coronel ha dado sobre su vida junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Foto: Captura de pantalla en TikTok
El documental de Oxygen ofrece el testimonio más extenso y detallado que Emma Coronel ha dado sobre su vida junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán Foto: Captura de pantalla en TikTok

¿Dónde ver el documental de Emma Coronel?

El documental que causó controversia en la red, se estrenó en Estados Unidos el pasado viernes 28 de noviembre por la cadena de televisión dedicada a dramas policiales y crímenes reales, Oxygen True Crime.

Los clips donde aparece la exreina de belleza reflexionando sobre su intenso romance con uno de los hombres más poderosos, al crecer en un entorno de pobreza y el costo que finalmente pagaría mientras la policía se acercaba, ofrecen una mirada profunda y humana

Hasta el momento no se ha confirmado a través de qué plataforma podrá verse en México, ya que actualmente solo se encuentra disponible en la app de Oxygen True Crime, lo que mantiene en expectativa al público que sigue de cerca su historia.

Leer también:

*Con información de Andrea Oliva

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]