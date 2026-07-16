Naucalpan, Méx.— “No se va a permitir que secuestren los lugares de la vía pública”, dijo el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, al dar a conocer que seguirá el programa de parquímetros y operativos contra vendedores ambulantes.

“En nuestra administración no se va a solapar. Tienen derecho los que ya tienen permiso de mucho tiempo atrás, pero aquellos que de manera unilateral se están colocando en algunos puntos, no se va a permitir”, comentó.

Tras reunirse con empresarios de Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM), el alcalde de Naucalpan reconoció que hay presiones legítimas de comerciantes, con quienes se mantiene el diálogo abierto. “No queremos generar conflictos innecesarios”, dijo.

Reiteró que el gobierno municipal continuará con el programa de parquímetros el cual se encuentra en periodo de prueba en la Zona Azul.

Referente a las voces en contra de este programa, Montoya Márquez señaló que hay “otros más que están reconociendo y agradeciendo porque muchos vehículos eran de trabajadores que impedían que otras personas que iban a consumir se estacionaran”.

Explicó que el programa contempla a los vecinos residentes, quienes tienen dos cajones por cada vivienda para estacionarse sin pagar nada.

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Asimismo, indicó, la operación de los parquímetros también abona a la seguridad, al “contrarrestar la presencia de viene viene que deriva muchas veces en otro tipo de situaciones como delito de extorsión y robo de autopartes”.

EL UNIVERSAL dio a conocer que la semana pasada inició el cobro de los parquímetros en la Zona Azul, ante la molestia y confusión de vecinos y quienes visitan la zona.

Incluso residentes que acudieron a realizar el registro para obtener la exención del cobro señalaron que el proceso resulta confuso y que existe poca información sobre los documentos requeridos.

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Ayer, el edil reiteró que la ocupación de espacios en la vía pública por parte de comerciantes sin autorización y la regulación de estacionamientos forman parte de los temas que el gobierno municipal busca atender en zonas como Satélite, Naucalpan Centro, Cuatro Caminos y El Molinito, donde las autoridades tienen previsto construir Senderos Seguros.

Las obras de mejoramiento urbano, de acuerdo con Isaac Montoya, se realizarán con recursos de las empresas asentadas en el municipio; “desarrolladores que no habían cumplido con sus obligaciones y que eso se destine para beneficio de las comunidades”.

“Tenemos tres compromisos fuertes que es: el ordenamiento, la limpieza y el despeje de las calles, donde se ha venido avanzando”, informó el alcalde.

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