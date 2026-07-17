Analizamos las grandes primicias de MG: los espectaculares autos concepto MG GO (un hot hatch de diseño retro-futurista) y el MG Cyber (un crossover musculoso con tintes de Ferrari Purosangue). ⚡️

Además, te explicamos en cristiano —sin clases de química en chino— la revolucionaria tecnología de baterías de estado semisólido (de gel) que debutará en la próxima generación de la MG ZS en 2027. ¡Mayor autonomía, cargas ultra rápidas y rendimiento brutal en climas extremos! 🔋

Por otro lado, Benito se puso el casco, las botas y se fue al Centro Dinámico Pegaso en Toluca para probar la renovada gama de 500cc de Honda. 🏍️

Analizamos a fondo la nueva Honda NX500 de aventura y la deportiva CBR500R, pero sobre todo, pusimos a prueba el revolucionario sistema E-Clutch. ¿Es el embrague electrónico la solución definitiva para los que le temen a la coordinación en moto o para sobrevivir al tráfico de la ciudad? Te contamos nuestra experiencia en pista, pruebas de eslalon, off-road y te dejamos todos los precios para México.

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