Amnistía Internacional expresó en su cuenta de X su indignación ante el hallazgo de lo que podría ser un crematorio clandestino con más de 16 puntos con restos humanos calcinados en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

El hallazgo fue realizado por los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco y Armadillos Rastreadores de Lagos de Moreno.

La organización señaló que este hecho se suma a la lista de fosas clandestinas localizadas en el país.

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Amnistía Internacional expresa su más grande indignación ante el hallazgo, por parte de los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco y Armadillos Rastreadores de Lagos de Moreno, de lo que podría ser un crematorio clandestino con más de 16 puntos con restos humanos calcinados — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) May 20, 2026

Indicó que la plataforma ciudadana de fosas clandestinas reporta al menos 5,000 fosas encontradas entre 2006 y 2024, y que en México hay más de 134 mil personas desaparecidas; además, refiere que Jalisco ocupa el tercer lugar nacional con 12,793 casos.

La organización recordó que en su informe “Desaparecer otra vez”, se señala que son familiares de personas desaparecidas quienes realizan las búsquedas en contextos de alta criminalidad.

Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno de Jalisco y a la Fiscalía estatal para realizar acciones inmediatas para identificar los restos, garantizar la protección de las integrantes de los colectivos de búsqueda y brindar atención psicológica ante el hallazgo.

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pjm