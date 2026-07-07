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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para reconocer el carácter continuo del delito de desaparición forzada, y establecer que no concluye hasta conocer el paradero de la víctima.
También plantea garantizar que las investigaciones sean competencia exclusiva de autoridades civiles, evitando la fragmentación en fueros militares; e incorporar perspectiva de género en protocolos de búsqueda, atendiendo estándares internacionales de debida diligencia reforzada.
"Se busca fortalecer la respuesta institucional frente a la crisis humanitaria que vive el país, con más de 133 mil 500 personas desaparecidas registradas al cierre de 2025, y más de 4 mil fosas clandestinas localizadas", señaló.
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Moreira propone asegurar el acceso efectivo de familiares a los expedientes de investigación, reconociéndolos como víctimas directas; blindar presupuestos y profesionalizar al personal de comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas.
Además, impulsa la creación de unidades de análisis de contexto para identificar patrones criminales y combatir la impunidad estructural; y establecer medidas urgentes de protección para madres buscadoras y colectivos que enfrentan amenazas en sus labores de campo.
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