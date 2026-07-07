Monterrey, Nuevo León.– Elementos de Protección Civil de Nuevo León retomaron la mañana de este martes las labores para controlar un incendio forestal en el Cerro del Fraile, ubicado en el municipio de García, Nuevo León.

Los trabajos de combate continuaron luego de que el fuego iniciara la noche del lunes, presuntamente a consecuencia del impacto de un rayo durante una tormenta eléctrica.

Las maniobras comenzaron a las 06:53 horas con la movilización de la Brigada Fénix, personal de Protección Civil municipal y un helicóptero de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, que brinda apoyo en las tareas de reconocimiento, control y liquidación del incendio debido a las condiciones del terreno.

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El siniestro fue reportado alrededor de las 20:25 horas del lunes en la parte alta de la montaña.

Aunque elementos estatales acudieron al sitio tras recibir el reporte, la combinación de la oscuridad y el difícil acceso impidió iniciar las acciones directas para sofocar el fuego, por lo que durante la noche únicamente se mantuvo vigilancia sobre el comportamiento del incendio.

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En una actualización difundida este martes, Protección Civil del Estado informó que las labores de combate fueron reanudadas desde las primeras horas del día y señaló que el incendio se habría originado por la caída de un rayo registrada durante las lluvias del domingo.

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La dependencia precisó que el operativo es encabezado por la Brigada Fénix con el respaldo de Protección Civil de García y de un helicóptero que realiza sobrevuelos para facilitar las labores de combate en la zona afectada.

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Durante la tarde del lunes se presentaron precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

De manera preliminar, las autoridades consideran que una de ellas impactó la parte alta del Cerro del Fraile y provocó el inicio del incendio.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han reportado personas lesionadas ni comunidades en riesgo a causa del incendio forestal.

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