Al presentar información del caso de Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se favoreció al Cártel de Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo resultados contundentes contra este grupo de la delincuencia.

“Si hubo relación con este grupo delincuencial, con el Cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón, y lo digo así”, expresó.

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Mencionó que está demostrado esta relación gobierno-delincuencia en gobiernos pasados con la detención de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con el expresidente Calderón.

“Tan es así que en 2001, el líder de este cártel (Joaquín “El Chapo” Guzmán) se escapa de la cárcel y no es detenido hasta 2014. Y mientras tanto, el secretario de seguridad de Calderón está en Estados Unidos detenido por su vínculo con este grupo delictivo y es reconocido públicamente que se favoreció a este grupo delictivo frente a otros en una llamada guerra contra el narco. Si hubo algún acuerdo fue allí, en esos gobiernos, eso es”, insistió.

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Aseguró “lo que hemos hecho es actuar” y señaló que en el periodo del expresidente López Obrador “hay resultados contundentes” con extradiciones de delincuentes.

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Celebró que “El Mayo” esté detenido: “qué bueno que está detenida (esta persona), el asunto es cómo se da y qué información se le da al gobierno de México. Es relevante, muy relevante”.

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Insistió la Mandataria federal que entre México y Estados Unidos debe haber una relación recíproca.

“No se le puede mentir al gobierno de México, así como nosotros no le mentimos al gobierno de Estados Unidos (...)”, declaró.

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