Tabasco. -Un médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, fue detenido tras descubrirse un fraude millonario, en el cual falsificó un acta de defunción para facilitar el cobro ilegal de una póliza de seguro de vida.

En rueda de prensa, el vicefiscal de la institución, Gilberto Melquiades Miranda Díaz, confirmó que el servidor público fue arrestado el pasado viernes luego de que la propia compañía aseguradora detectara graves irregularidades durante el proceso de reclamación del seguro.

La aseguradora presentó una denuncia dando inicio a una profunda investigación que involucra a por lo menos dos personas más.

Durante las diligencias ministeriales realizadas en el panteón de la colonia “Sabina”, en Villahermosa, los peritos de la FGE realizaron la exhumación del féretro donde presuntamente descansaban los restos de la persona asegurada para verificar la supuesta muerte del ciudadano.

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Sin embargo, al abrir el ataúd, las autoridades descubrieron que este no contenía un cuerpo, sino un bloque de cemento colocado estratégicamente para simular el peso de un ser humano y engañar a las autoridades.

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“La semana pasada se inició la audiencia correspondiente, la audiencia va a tener continuación el día 8 de julio donde el Juez de Control nos dirá, si vincula a proceso a esa persona por los delitos de fraude genérico en grado de tentativa, falsedad ante autoridad, falsificación de documentos, asociación delictuosa (…) “Está bajo prisión preventiva justificada y vamos a esperar que es lo que resuelve el juez el próximo 8 de julio”, indicó.

El vicefiscal detalló que la carpeta de investigación se mantiene completamente abierta, ya que los agentes ministeriales continúan con las tareas de localización y captura de los otros cómplices implicados en esta red de corrupción.

dmrr