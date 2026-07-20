El Mundial 2026 culminó con la victoria de España frente a Argentina, por lo que TelevisaUnivision reportó que su transmisión sumó en total más de 30 millones de espectadores.

La transmisión de la final entre España y Argentina reunió 30.5 millones de personas a través del ecosistema de TelevisaUnivision, al sumar 24.1 millones de televidentes en televisión abierta y 6.4 millones de usuarios que siguieron el encuentro mediante ViX, consolidando una de las mayores audiencias registradas durante la justa mundialista.

A lo largo del torneo, TelevisaUnivision apostó por una cobertura multiplataforma que permitió a las audiencias seguir todos los ángulos del Mundial. Además de la transmisión simultánea por Las Estrellas, Canal 5, Nueve, TUDN y ViX.

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De acuerdo con TelevisaUnivision, desplegó decenas de conductores, narradores, analistas y enviados especiales en las distintas sedes del campeonato, complementando la experiencia con análisis, programación especial.

La cobertura del Mundial rompió récords de consumo tanto en televisión abierta como en plataformas digitales. En audiencia total, incluyendo la señal de TV Azteca, el partido fue visto por 49.5 millones de televidentes.

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