Washington. Canadá canceló la ceremonia de inauguración conjunta prevista para el viernes del puente internacional Gordie Howe que conecta Detroit y Windsor, Ontario, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un arancel del 50% para la mayoría de productos canadienses.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, respondió a EFE sobre la participación de Estados Unidos en la ceremonia conjunta y sobre la inversión de los países en el puente y aseguró que "nada cambiará el hecho de que el presidente Trump renegoció un acuerdo increíble para Estados Unidos respecto al puente Gordie Howe".

Desai añadió que "nada impedirá que el presidente Trump negocie más buenos acuerdos para los trabajadores, las industrias y los contribuyentes estadounidenses".

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Desde el Gobierno de Canadá se afirmó que "ante las amenazas de medidas comerciales por parte de Estados Unidos a principios de esta semana, sería inapropiado seguir adelante con un acto de celebración entre los dos países", según declaró este martes Jenna Ghassabeh, portavoz del ministro de Infraestructura de Canadá, Gregor Robertson.

Pese a la discrepancia, el Ejecutivo canadiense está "comprometido" con la inauguración del puente el 27 de julio, según el comunicado remitido por correo electrónico.

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El puente, de 2.4 kilómetros de longitud, cruza el río Detroit, conectando Detroit con Windsor, y lleva el nombre de la leyenda canadiense del hockey, Gordie Howe, quien jugó 25 temporadas con los Detroit Red Wings.

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La ceremonia de inauguración estaba prevista inicialmente para el 12 de junio, pero se pospuso después de que las autoridades declararan que Estados Unidos y Canadá seguían trabajando para resolver "asuntos pendientes".

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Las tensiones entre Washington y Ottawa a cuenta de los aranceles han atravesado distintas fases de intensidad en el último año y se reactivaron la semana pasada después de que Trump amenazara con imponer más aranceles tras acusarles de negligencia por los incendios en Canadá.

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ss/mcc