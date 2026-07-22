Legisladores del PAN acusaron al gobierno federal de una “persecución política” contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuya detención, denunciaron, es utilizada como una “cortina de humo”.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que Ruffo Appel es un “preso político” y cuestionó que una sola persona pueda ser responsabilizada por una red de contrabando de combustibles cuando una operación de huachicol fiscal requiere la participación de distintas autoridades.

“Es un preso político para intentar ocultar la realidad de nuestro país. Es un preso político porque no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice. Es un preso político porque para que el huachicol fiscal se haga lamentablemente realidad requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales. Por supuesto que Ernesto Ruffo es un preso político para intentar ocultar la verdad, para intentar distraer la atención nacional, y evidentemente pues es una cortina de humo”, afirmó.

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La legisladora panista consideró que el proceso contra el exgobernador busca desviar la atención de otros temas nacionales y aseguró que la oposición exige que las investigaciones se realicen bajo un mismo criterio para todos los funcionarios señalados.

El senador del PAN por Baja California, Máximo García López, aseguró que Ernesto Ruffo es el primer preso político del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y calificó como “lamentable” el trato que ha recibido el exmandatario estatal.

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“Solamente se ha utilizado en la persona de Ernesto Ruffo, básicamente se ha enseñado como un trofeo al país, donde todo el poder del Estado se le ha aplicado, donde se ha solicitado que se haga un juicio de manera pública y lamentablemente vemos la negativa que hay, porque realmente estamos ciertos de que si hay que investigar y se presenten las pruebas, pues que sea con los mecanismos que establece la ley. Pero consideramos muy lamentable el trato que se le ha dado y sobre todo que sea prácticamente el primer preso político de este sexenio”, declaró.

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En entrevista por separado, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Simón, insistió en que el caso representa una persecución política contra un opositor y cuestionó que no se actúe con la misma rapidez en otros expedientes relacionados con funcionarios públicos.

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“Considero que sí es un preso político, porque precisamente ante la situación que hoy está pasando en Baja California, y estos señalamientos de manera grave que se están teniendo con una gobernadora como es Marina del Pilar, como el gobernador Rocha Moya, es evidente que lo que quieren hacer ellos es un distractor, ver que en la oposición existen vínculos evidentemente en estos delitos, estos delitos de huachicol fiscal, la realidad es que están tejiendo esta cortina de humo”, aseguró.

em/apr