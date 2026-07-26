[Publicidad]
Culiacán, Sin.- En un predio baldío, ubicado en la calle Bahía de Asunción, en la colonia Mazatlán dos, de la ciudad que lleva el mismo nombre, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo femenino, el cual presenta impactos de bala, esta es la tercera mujer que es asesinada en Mazatlán, en un lapso de nueve días.
La Policía Municipal del puerto fue alertada por vecinos de ese sector, sobre una mujer que presumían se encontraba lesionada ya que estaba recargada a una barda, al presentarse los agentes a verificar el hecho, determinaron que no contaba con signos vitales.
Elementos de la Policía Estatal y del ejército al conocer la notificación se desplazaron a dicho sector para resguardar la escena del homicidio doloso, ya que la fémina, presuntamente presenta huellas de golpes y lesiones por arma de fuego, sin que se conozca aun su identidad.
Lee también Niño indígena sufre abuso sexual en Chiapas; Fiscalía abre investigación
La tarde del pasado miércoles 22 de julio, en uno de los restaurantes que se ubican a orilla de la carretera México-Nogales, en la comunidad del Habal, en la salida norte de Mazatlán, durante un enfrentamiento entre grupos rivales, la joven empleada Esmeralda Arambulo de 24 años de edad, resultó muerta por balas perdidas.
En estos hechos, otros tres comensales del restaurantes resultaron heridos, los responsables de la confrontación armada lograron huir, pese al operativo vacacional que se tiene desplegado en el puerto.
[Publicidad]
Días antes de este suceso de violencia, en la colonia Gabriel Leyva, de la ciudad de Mazatlán, fue asesinada de varios disparos la señora Blanca “N”, de 60 años de edad, por dos personas de apariencia jóvenes que viajaban en una motocicleta.
Lee también Jorge Luis “N” y Estrella “N” ingresan al Centro Integral de Justicia de Altamira; son investigados por el caso de Dafne
Sobre este caso se conoció que la señora Blanca “N”, se encontraba sentada en el exterior de su casa, por el callejón Álvarez, de la colonia Gabriel Leyva, cuando arribaron dos personas jóvenes en una motocicleta y se estacionaron frente a la casa y sin medir palabra sacaron sus armas y le dispararon en repetidas ocasiones.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Amazon México lanza descuento del horno Oster de 35L con freidora de aire; págalo en menos de 3 mil pesos
Universal Deportes
Ídolo de Cruz Azul sorprende al jugar en torneo amateur de Estados Unidos
Nación
Iglesia lamenta posibles trampas en examen de licenciatura de la UNAM; advierte desmoronamiento de la confianza
Universal Deportes
Liga MX Femenil: Horario y canales para ver EN VIVO HOY el Campeón de Campeonas entre América y Tigres
Viral
¡Madrid arde! Incendios forestales provocan la evacuación de personas, bomberos intentan contenerlos
Espectáculos
Poncho de Nigris lanza dardo a La Velada del Año VI y manda invitación a Rivers
Historias
Eric González se dedica a "revivir” fotos clásicas de la lucha libre
La Roja
Fuerte accidente en la Picacho-Ajusco: Conductor se queda dormido y despierta parado