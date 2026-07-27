El Cruz Azul derrotó (1-3) al Toluca en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles y conquistó el Campeón de Campeones de la Liga MX.

Con un doblete de José Paradela y un anotación de Carlos Rodríguez, La Máquina de Joel Huiqui venció a los Diablos Rojos de Antonio Mohamed.

A pesar de que Alexis Vega descontó para el equipo escarlata, los de La Noria fueron mejores y merecidamente se quedaron con el trofeo.

Al haber ganado este campeonato, la escuadra celeste clasificó al Campeones Cup 2026, donde se enfrentará al Inter Miami.

Este certamen lo disputan el ganador de la tempora antetior de la Major League Soccer (MLS) y el vencedor del Campeón de Campeones del futbol mexicano.

Las Garzas levantaron su primer trofeo de la MLS, en la campaña 2025, por lo que ahora tendrán la posibilidad de participar por otro.

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El equipo encabezado por Lionel Messi se enfrentará al Cruz Azul en el NU Stadium, es decir, jugará como local el Campeones Cup 2026.

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El duelo entre el club estadounidense y el mexicano se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre, pero todavía falta por definirse el horario.

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Cabe resaltar que los boletos se pondrán a la venta, para el público en general, a partir del viernes 14 de agosto.

Esta será la octava edición de este certamen y, hasta el momento, la Liga MX domina el historial con cuatro triunfos, por tres de la MLS.

Incluso, la Liga mexicana se ha campeona en las últimas tres ediciones, por lo que la estadounidense tratará de rompe su hegemonía.

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Tigres, en dos ocasiones, América y Toluca son los equipos de México que han ganado el Campeones Cup.

Mientras que Atlanta United, Columbus Crew y New York City son los de Estados Unidos que han alzado el trofeo a lo largo de la corta historia del torneo.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Campeones Cup 2026 entre Inter Miami y Cruz Azul?

Inter Miami vs Cruz Azul

Fecha: Miércoles 16 de septiembre

Hora: POR DEFINIR

Estadio: NU Stradium

Transmisión: Apple TV







