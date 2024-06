Karla Sofía Gascón, Hunter Schafer y otras mujeres trans que han conquistado la pantalla

Ha pasado una semana de que la actriz trans española Karla Sofía Gascón obtuvo el premio a Mejor Interpretación Femenina en Cannes, compartido con Zoe Saldaña, Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz, y la polémica sigue.

Horas después de haber ganado en uno de los principales certámenes del cine del orbe, la líder ultraderechista Marion Maréchal afirmó en su cuenta de X que había ganado un hombre, lo que de inmediato generó reacciones en contra.

Seis organizaciones civiles iniciaron una denuncia contra la política, a la que días después se sumó Karla, argumentando que no podía dejar que una vertiente reaccionara se apoderara de las vidas de las personas.

Lee también: Jennifer Lopez cancela su gira mundial en medio de la crisis matrimonial con Ben Affleck

“El premio lo recibí yo, Karla Sofia Gascón, una MUJER como las demás, con sus defectos y virtude”, escribió la actriz en una comunicado oficial.

Hoy te presentamos otros siete casos de mujeres trans que son figuras en el medio del entretenimiento, incluyendo mexicanas.

Daniela Vega

Actriz chilena que irrumpió en la escena cinematográfica con “Una mujer fantástica”, la cual aborda la vida de una mujer trans que trabaja de camarera y ve sacudida su rutina tras la muerte de su novio, varios años mayor que ella. La cinta ganó decenas de premios entre ellos el Oscar en la entonces categoría de Película en Lengua Extranjera (2018).

Dónde verla: “Una mujer fantástica” en Netflix y “La jauría” en Prime Video.

Hunter Schafer

Estadounidense de 25 años que forma parte de la serie “Euphoria”, donde se sigue a una grupo de adolescentes y su vida en medio de violencia, sexo y droga. En la misma interpreta a “Jules”, una chica que desde niña tenía episodios depresivos por no saber quién era y luego se le ve en su proceso de transición.

Dónde verla: “Euphoria” en Max y “Los juegos del abre: balada de pájaros cantores y serpientes”, en Prime Video.

Lee también: Peso Pluma cambia de look y desata la euforia en redes

Zión Moreno

Una mexico-estadounidense de 29 años de edad conocida en México por su participación en la serie “Control Z”, donde interpreta a “isabela”, una joven que oculta su transición, hasta que un hacker comienza a divulgarlo en la escuela a la que asiste, teniendo que enfrentar con valentía el escarnio.

Dónde verla: “Control Z” en Netflix.

Bibiana Fernández

Uno de los mayores referentes en el mundo, pues fue de las primeras en romper los estereotipos y tabús en el cine. La actriz nacida hace 70 años en Tanger, Marruecos, se hizo famosa gracias al cineasta español Pedro Almodóvar, quien la reclutó para “La ley del deseo” y “Tacones lejanos”, con las que recorrió festivales.

Dónde verla: “Tacones lejanos” en Prime Video y Netflix; “La ley del deseo” en Netflix

Lee también: Se viraliza foto de Christian Nodal y Ángela Aguilar, los rumores de romance crecen

Laverne Cox

Actriz nominada a cuatro premios Emmy (2014, 2017, 2019 y 2020) que se dio a conocer en la serie “Orange is te new black”, en la que interpreta a una reclusa trans. En 2014 apareció en la portada de la revista “Time”.

Dónde verla: “Orange is the new black” en Netflix y “Hermosa venganza” en Prime Video.

Laura Corbacho

Española que incluso en la escuela de actuación le decían que con su voz, no tendría muchos papeles. Pero la serie "Paquita Salas” le escribió un buen papel y se hizo mediática., Terminó su carrera en una escuela privada.

Dónde verla: “Paquita Salas” en Netflix

Lee también: Alexa Hoffman se lanza contra su hermana Daniela Parra: ¿por qué no protegió a su hermana chiquita?”

Morganna Love

Su transición se vio en el documental "Made in Bangkok", el cual concluye precisamente con su nueva imagen ante su padre. Luego fue llamada para "La muchacha que limpia" y "Marea alta", así como la cinta de ficción "Lluvia" que estrenó en el festival de cine de Morelia del año pasado.

Dónde verla: "La muchacha que limpia" en Max y "Marea alta" en ViX.