El examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para nivel licenciatura se llevará a cabo en línea del 23 de mayo y hasta el próximo 10 de junio de 2026, de acuerdo con el horario establecido para cada aspirante.

De acuerdo con la institución educativa, cada solicitante dispondrá de un máximo de 3 horas para contestar un total de 120 preguntas. Para evitar trampas, la inteligencia artificial del sistema grabará y monitoreará el desarrollo del examen.

Para presentarlo, los más de 200 mil aspirantes deben ingresar al navegador seguro LockDown Browser, 15 minutos antes del horario establecido. Esta plataforma especial restringirá la computadora para evitar el plagio, garantizando así la transparencia.

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Estos son los materiales que están y no están permitidos en la aplicación del examen. Foto: Especial

¿Por qué podrían cancelarte el examen de selección?

Para evitar trampas y la filtración de la prueba, la UNAM implementó una serie de medidas de seguridad. De acuerdo con la convocatoria, la aplicación del examen podría cancelarse si el aspirante realiza u omite las siguientes prácticas:

Suplantación de identidad : si el aspirante es reemplazado por otra persona durante la prueba.

: si el aspirante es reemplazado por otra persona durante la prueba. Habla con otras personas : si en la realización del examen hablas con otras personas frente al cuadro de la cámara.

: si en la realización del examen hablas con otras personas frente al cuadro de la cámara. Utiliza redes sociales : compartir o reproducir contenido del examen en plataformas digitales, antes o después del examen.

: compartir o reproducir contenido del examen en plataformas digitales, antes o después del examen. Sustracción del examen: capturar o transcribir fragmentos del contenido de la prueba en redes sociales o chats de grupo.

Asimismo, los solicitantes tienen prohibido realizar las siguientes acciones durante el examen:

Utilizar material de apoyo visual y auditivo , como libros, cuadernos, teléfonos celulares, tabletas, cámaras, relojes o cualquier dispositivo electrónico ajeno.

y , como libros, cuadernos, teléfonos celulares, tabletas, cámaras, relojes o cualquier dispositivo electrónico ajeno. Portar audífonos o diademas.

o Permanecer fuera del campo de visión de la cámara.

de la cámara. Desconectar, desactivar o tapar la cámara o el micrófono con algún objeto.

o el con algún objeto. Cubrirse el rostro o la cabeza con su cabello, manos o brazos, así como con gorras, pañoletas, sombreros o lentes oscuros.

o la con su cabello, manos o brazos, así como con gorras, pañoletas, sombreros o lentes oscuros. Leer en voz alta las preguntas de la prueba.

las preguntas de la prueba. Desviar la mirada de manera repetitiva.

En caso de realizar alguna de las acciones anteriores, la IA reportará cualquier incidencia a los supervisores. Además, las grabaciones y evidencias serán verificadas por personal autorizado de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Los únicos materiales permitidos en la aplicación del examen son dos hojas blancas, lápiz (del número 2 o 1/2), goma y sacapuntas. Estas hojas deberán destruirse frente a la cámara al finalizar la prueba.

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Los resultados se podrán consultar en julio. Foto: Canva

¿Cuándo se publicarán los resultados?

Según lo establecido en la convocatoria para participar en el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026, los resultados del examen de selección podrán ser consultados a partir del próximo 17 de julio de 2026, a través del portal digital de la DGAE UNAM: www.dgae.unam.mx

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